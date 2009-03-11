کاندیداتوری میرحسین ابهام برانگیز است

محمدعلی ابطحی عضو ارشد مجمع روحانیون مبارز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: پس از آغاز سفرهای استانی انتخاباتی خاتمی که با پاسخ بسیار تاریخی از سوی مردم استانهای جنوبی کشور مواجه شد، شایعه کناره گیری وی را یک حرکت کاملا غیراخلاقی می دانیم که متاسفانه توسط برخی که انتظار اخلاقی بودن از آنان می رفت ، منتشر شد.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا اصلاح طلبان با حضور میرحسین موسوی در انتخابات آتی می توانند به اجماع دست یابند یا خیر افزود: با ورود میرحسین موسوی به عرصه انتخابات شرایط پیچیده و دشوارتری پیش روی انتخابات به خصوص اصلاح طلبان وجود دارد.

ابطحی ادامه داد: ورود میرحسین موسوی به صحنه انتخابات آتی در شرایطی که خاتمی کاندیداتوری خود را رسما اعلام و سفرهای انتخاباتی را آغاز کرده و با توجه به توافقات طرفین بسیار ابهام انگیز بود.

این عضو مجمع روحانیون مبارز همچنین گفت: حضور میرحسین در انتخابات ریاست جمهوری دهم می تواند شرایط را سخت تر کرده و نهایتا امید به تغییر را که در جامعه ایجاد شده بود دچار تردید کند.

وی افزود: اما انتظاری که از اصلاح طلبان می رود این است که برای مخاطبان خود که بنا بر باور ما اکثریت جامعه را تشکیل می دهند تدبیر درستی اتخاذ کنند و اجازه ندهند آسیبی که مردم و جامعه بر اثر تعدد نامزدها در انتخابات سال 84 متحمل شدند بار دیگر تکرار شود.

ابطحی اضافه کرد: وضعیت فعلی اصلاح طلبان بیانگر حضور 3 نامزد در انتخابات آتی است که البته برخی آن را فرصتی برای طرح دیدگاههای مختلف می دانند و اگر حضور این سه نامزد در این حد باشد فرصت خوبی است اما اگر هر سه نامزد بخواهند در صحنه انتخابات آتی باقی بمانند در واقع مسیر را برای پیروزی مجدد احمدی نژاد در انتخابات هموار کرده اند.

این فعال سیاسی اصلاح طلب همچنین به مهر گفت: البته این نکته نیز قابل توجه است که میرحسین موسوی اخیرا اعلام کرده که به عنوان کاندیدای جبهه اصلاحات خود را عرضه نکرده است و وی تلاش می کند تا خود را جدای از اصلاح طلبان معرفی کند و فضای جدیدی را در جبهه اصلاحات ترسیم کند.

وی در پاسخ به این سئوال که چرا میرحسین به جای واژه اصلاح طلبی از واژه اصلاحگری استفاده می کند تصریح کرد: تصور می کنم این سئوال را باید از میرحسین و مشاورانش بپرسید.