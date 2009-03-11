کاهش 25.7 درصدی صاردات چین در ماه گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، گمرگ چین سومین اقتصاد بزرگ دنیا است که تحت تاثیر شدید بحران مالی جهانی قرار گرفته است، از کاهش 25.7 درصدی صادرات خود در ماه گذشته میلادی خبر داد و اعلام کرد که میزان صادرات این کشور به 64.8 میلیارد دلار کاهش یابد، ضمن اینکه میزان صادرات چین در ماه ژانویه نیز 17.5 کاهش یافته بود.

این در شرایطی است که با تداوم بحران، میزان واردات این کشور در ماه گذشته 24 درصد کاهش یافت تا میزان مازاد تجاری چین تنها به 4.8 میلیار دلار برسید. چین در ماه ژانویه نیز میزان واردات خود را 43 درصد کاهش داده بود.

همچنین چن دمینگ، وزیر بازرگانی چین، اوضاع وخیم تری از اقتصاد این کشور در ماههای آینده را پیش بینی کرد و گفت: تزریق بسته محرک اقتصادی 4 تریلیون یوانی به اقتصاد باید هر چه سریعتر عملیاتی شود. به فروش نرفتن کالاهای چینی در بازارهای خارجی موجب تعطیلی هزاران کارخانه و بیکار شدن بیش از 20 میلیون کارگر داخلی و مهاجر شده است.