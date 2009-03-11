از حضور میرحسین استقبال می کنیم / اطلاعی از کناره گیری خاتمی ندارم

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محمدرضا تابش در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس در جمع خبرنگاران بیان داشت: با توجه به تعدد گفتمانهایی که در جامعه وجود دارد تعدد کاندیداها سطح مشارکت را بالا می برد و هر طیفی به یک گفتمان گرایش می یابد.

نماینده مردم اردکان در مجلس هشتم تاکید کرد: هر چه سطح مشارکت بالا برود سیاستمداران از پشتوانه بالاتری برخوردار خواهند بود و انسجام نظام بالا می رود.

دبیرکل فراکسیون اقلیت مجلس هشتم در پاسخ به سئوالی پیرامون اعلام کاندیداتوری میرحسین موسوی بیان داشت: از حضور میر حسین استقبال می کنیم چون ایشان از شخصیتهای برجسته نظام و یادگار دوران امام است.

تابش در پاسخ به سئوال دیگری در رابطه با احتمال کناره گیری خاتمی از انتخابات ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: تا زمان برگزاری انتخابات معلوم نیست چه کسی بماند و چه کسی برود، در رابطه با کناره گیری خاتمی نیز من اطلاعی ندارم اما اجماع را خیلی محتمل می دانم.

وی در پاسخ به خبرنگار دیگری که یادآور شد خاتمی قبلا اعلام کرده بود که از میان او و موسوی یکنفر در عرصه انتخابات باقی می ماند در حالیکه اکنون هر دوی آنان نامزد شده اند، خاطرنشان کرد: هنوز که هر دوی آنها به عنوان کاندیدا ثبت نام نکرده اند زمان ثبت نام حرف و وعده خاتمی یکی خواهد شد.