وحدت در جمهوری اسلامی یک استراتژی تغییرناپذیر است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حجت الاسلام علی یونسی ظهر چهارشنبه در مراسم هفته وحدت آق قلا افزود: در جامعه ما وحدت بطور طبیعی وجود دارد و فرقه های مختلف موجود در جامعه به طور مسالمت آمیز در کنار هم بسر می برند.

وی اظهار داشت: گلستان نمونه ای از وحدت و همزیستی میان شیعه و سنی است و به رغم تلاشهای دشمنان، برادران شیعی و سنی در کنار هم زندگی می کنند.

وی خاطرنشان کرد: آنچه که خطرناک است اینکه تفاوت را عامل دشمنی بدانیم و این امر بر خلاف احکام اسلامی، عقل و قرآن است.

ححت الاسلام یونسی بیان داشت: هر تلاشی در جهت ایجاد اختلاف میان گروه های قومی و شیعی و سنی مضر است و پیامدهای زیانباری دارد.

وزیر سابق اطلاعات بیان داشت: باید نسبت به تلاشها و تفرقه هایی که دشمنان در پی آن هستند تا میان گروه های مختلف شکاف ایجاد کنند، هوشیار بود.

وی یادآور شد: در میان گروه های مختلف شیعی و سنی افرادی وجود دارند که به اختلافات دامن می زنند و باید در این زمینه نیز مسلمانان اتحاد و یکپارچگی شان را حفظ کنند.

وی عنوان کرد: اختلافات به ضرر نیست بلکه دشمنی و عداوت به جامعه اسلامی ضرر می زند و باید در این زمینه هوشیار بود.

