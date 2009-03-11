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۲۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۲:۱۳

زرداری مطرح کرد؛

درخواست پاکستان برای میزبانی یازدهم اجلاس اکو

درخواست پاکستان برای میزبانی یازدهم اجلاس اکو

رئیس جمهور پاکستان خواستار برگزاری اجلاس بعدی سران اکو در این کشور شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان که در دهمین اجلاس همکاریهای اقتصادی کشورهای عضو اکو سخن می گفت ضمن اعلام آمادگی کشورش برای میزبانی یازدهمین اجلاس سران اکو در پاکستان گفت: کشور ما متاسفانه قربانی تروریسم است. بنده در همین جا ضمن تشکر از تلاش های صورت گرفته از سوی اعضای اکو درخواست می کنم تا اجلاس بعدی در کشور ما برگزار شود چرا که بر این اعتقادیم برگزاری اجلاس اکو در پاکستان باعث گسترش روابط اقتصادی در این کشور خواهد شد.

کد مطلب 847925

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