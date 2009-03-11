شناسایی هزار و 890 ازدواج شرعی با اتباع بیگانه در مشهد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، جواد افشار چمن آباد پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه کارگروه زنان و خانواده استان افزود: هفت هزار و 319 مورد ازدواج شرعی زنان ایرانی با تبعه های عراقی و افغانی در خراسان رضوی به ثبت رسیده است.

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی تصریح کرد: از مجموع ازدواج های شرعی ثبت شده با اتباع عراقی و افغانی در خراسان رضوی، 5 هزار و 890 مورد در مشهد شناسایی شده است که توجه جدی به مسائل مربوط به این افراد و فرزندان آنها را گوشزد می کند.

وی ادامه داد: پس از مشهد، تربت جام با 244 مورد ازدواج و نیشابور با 118 مورد ازدواج شرعی ثبت شده با تبعه های افغانی در رتبه های دوم و سوم استان قرار دارند و تربت حیدریه با 102 مورد، سبزوار با 73 مورد و تایباد با 65 مورد ازدواج ثبت شده در رتبه های بعدی قرار دارند.

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی افزود: مهاجرینی که قبل از تاریخ 1/7/1385 با زنان ایرانی ازدواج کرده اند و مدرک قانونی برای ازدواج ندارند، پس از تایید کارگروه اتباع خارجی، دارای هویت خواهند شد.

افشار همچنین ثبت 2 هزار و 333 ازدواج شرعی زنان ایرانی با تبعه های عراقی در خراسان رضوی خبر داد و گفت: این رقم در نیشابور 461، تربت حیدریه 124، قوچان 56 و سبزوار 32 می باشد.

وی از آمادگی کامل اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی برای ساماندهی مسائل مهاجران خبر داد و گفت: ازدواج زنان ایرانی با تبعه های خارجی باید از مسیر قانونی انجام شود تا فرزندان آنها بتوانند از حقوق عادی و شهروندی خود برخوردار شوند.

