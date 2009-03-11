واکنش وزارت بهداشت به طرح موضوع واگذاری آزمون دستیاری به سازمان سنجش

به گزارش خبرگزاری مهر، کی قباد طاهرنژاد اظهار داشت: آزمونهای حوزه علوم پزشکی به ویژه در سطوح دکتری تخصصی (Ph.D) و دستیاری های دندانپزشکی و پزشکی بالینی کاملاً تخصصی و حرفه ای است.

وی خاطرنشان کرد: تحولات چشمگیری که در فرآیند آزمونهای علوم پزشکی ایجاد شده، نقطه عطفی در نظام آموزشی است و دوستان در سایر بخشهای مشابه باید از بیان مطالب غیر واقعی پرهیز کنند.

طاهرنژاد اضافه کرد: اگر مسئولی بدون بررسی اظهار کند سازمان متبوع اش امکان برگزاری آزمون دستیاری را دارد بی تردید با فرآیند و حساسیت آزمونهای دستیاری آشنایی ندارد و یا بدون محاسبه اظهار نظر کرده است.

وی یادآور شد: تحولاتی که در آزمونهای وزارت بهداشت بر اساس اهمیت رشته های علوم پزشکی از نظر نرم افزارها و تدابیر حفاظتی ایجاد شده کاملاً حرفه ای است و با اطلاع دقیقی که وجود دارد، امکان برگزاری این آزمونها با شرایط مورد انتظار در سایر سازمانهای مشابه وجود ندارد.

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت اظهار داشت: در آزمون دستیاری سال جاری علی رغم اظهارات نادرست و التهاب آفرین یک موسسه غیرقانونی که به دستور مراجع قضایی با قاطعیت با آن برخورد شد، داوطلبان هوشیار و متعهد دوره دستیاری با اطلاع از حقیقت موضوع که حضور انترن های (کارورزان) متاهل و استعداد درخشان باعث ایجاد رقابت فشرده است، در فضایی آرام و مطمئن بیشترین استقبال را برای انتخاب رشته نسبت به سال های گذشته از خود نشان دادند و آحاد آنها کمترین اعتنایی به بازی طراحی شده نکرده اند.

وی تاکید کرد: دقت و شفافیت در اطلاع رسانی از جمله نقاط برجسته آزمون های وزارت بهداشت است که بیشترین و موثرترین فضای اعتماد را توانسته است، ایجاد کند.

طاهرنژاد در ادامه خاطرنشان کرد: انعکاس تصویر پاسخنامه های داوطلبان همراه با کلید نهایی و نحوه محاسبه نمره کل اقدامی است که فقط در وزارت بهداشت انجام می شود و ما نیز در مرکز سنجش به دلیل تدابیر و تمهیداتی که اندیشیده ایم با اعتماد به درستی کار اصرار را بر اطلاع رسانی شفاف داریم که در نوع خود بی سابقه است.

وی اضافه کرد: انعکاس آخرین نمره بدست آمده در رشته محل های هر دوره از آزمونها واقعی ترین راهنمای انتخاب رشته برای داوطلبان آزمون های علوم پزشکی هستند که امکان هرگونه سوء استفاده از برخی موسسات سودجو سلب می شود.

تشریح تدابیر امنیتی آزمون دستیاری

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت در ادامه با اشاره به نحوه تدابیر امنیتی آزمون دستیاری خاطرنشان کرد: لایه های حفاظتی که از نحوه انتخاب طراحان سئوال تا فضای طراحی، تکثیر بسته بندی و انتقال آن به حوزه های برگزاری تا زمان بازگشایی آن پیش بینی شده است، احتمال هر گونه دسترسی غیرقانونی به سئوال محال و ناممکن است. اعزام 5 تا 10 نفر نیرو با ترکیب مختلف و عدم آشنایی آنها با یکدیگر تنها به یک حوزه امتحانی برای انتقال سئوالات آزمون از اقدامات منحصر به فرد مرکز سنجش آموزش پزشکی است که تصور هرگونه تبانی در آن منتفی است.

وی یادآور شد: کلیه فرآیندهای مربوط به طراحی، تایپ، تکثیر و نگهداری سئوالات در مخزن با استفاده از دوربین های مدار بسته در کنترل دقیق قرار دارد و داوطلبانی که طی چهار سال گذشته در این آزمون ها شرکت کرده اند به این مهم اذعان دارند و اگر شائبه ای از سر شیطنت ایجاد شود با هوشیاری داوطلبان با سرعت خنثی می شود.

اعلام آمادگی وزارت بهداشت برای پاسخ به سئوالات داوطلبان

طاهرنژاد تاکید کرد: متولیان امر آزمون در وزارت بهداشت تنها به حفظ امانت و پاسداری از حقوق آنان می اندیشند و این حق را برای هر داوطلب قائل هستند تا هر سئوالی که احیاناً ذهن او را مشغول کرده است پاسخ دهند.

وی اظهار داشت: مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت آمادگی دارد به دلیل جایگاهو اهمیت رشته های علوم پزشکی در حفظ سلامت جسمی و روانی جامعه با طی مراحل قانونی کلیه آزمون های علوم پزشکی را در اختیار بگیرد.

به گزارش مهر، رسول پورعباس روز گذشته در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرده بود با وجود اینکه سازمان سنجش آمادگی برگزاری آزمونهای حساس کشوری را دارد اما اگر سازمان سنجش نیز بانی برگزاری آزمون دستیاری شود باز هم ممکمن است شایعاتی درست شود و به خاطر شایعات نباید آزمون را جابجا کرد. اگر قرار باشد مجری آزمون تغییر کند باید با کار کارشناسی و مطالعه دقیق و منطقی صورت گیرد نه اینکه اگر شرایطی در کشور ایجاد شد و دو نفر سر و صدا کردند، فوری تصمیم بگیریم که برگزار کننده یک آزمون را جابجا کنیم.