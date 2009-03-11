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۲۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۵:۰۲

باقرزاده:

نهال کاری در کشور تشریفاتی تلقی نشود

نهال کاری در کشور تشریفاتی تلقی نشود

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: کارها و فعالیت هایی نظیر نهال کاری در کشور نباید تشریفاتی تلقی شود.

رئیسبه گزارش خبرنگار مهر در ساری، سرتیپ پاسدار میرفیصل باقرزاده قبل از ظهر چهارشنبه در مراسم نهال کاری مرکز فرهنگی دفاع مقدس استان مازندران با تاکید بر این گونه فعالیت ها در کشور باید بصورت کلی در نظر گرفته شود، اظهار داشت: ماندگاری فعالیتهایی نظیر نهال کاری از جمله مهمترین اهداف یک طرح باید در نظر گرفته شود.

وی با اشاره به اینکه بسیج در همه امور باید پیشگام باشد، خاطرنشان کرد: نهال کاری یکی از برنامه های والویت دا در طرح موزه دفاع مقدس مازندران است که نباید به عنوان یک کار نمادین فرض شود.

باقرزاده در خصوص ویژگی های بسیج گفت: بسیج یک تشکل اسلامی بوده و حفظ و رشد ارزش ها و حضور در صحنه ها برای برداشتن باری از دوش مردم از ویژگی های این تشکل مردمی می باشد.

به گفته وی، فردی که به عنوان یک بسیجی در عرصه سازندگی شرکت می کند، ضمن ساختن کشور یک سازندگی نیز در خود فرد به دلیل قرار گرفتن در موقعیت های مختلف اجتماعی صورت می گیرد.

کد مطلب 847928

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