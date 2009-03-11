کتابخانه تخصصی ادبیات معاصر در دانشگاه شیراز افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شیراز ظهر امروز در جریان افتتاح این کتابخانه تخصصی به خبرنگاران گفت: از مدتی پیش تاکنون در راستای توسعه کتابخانه دانشگاه شیراز از راههای مختلفی اقداماتی را انجام داده ایم از این رو طی این مدت سعی کردیم با خریداری کتابهای بیشتر کتابخانه مرکزی دانشگاه را بیش از گذشته تجهیز کنیم.

وی از راه اندازی فاز یک کتابخانه الکترونیکی دانشگاه شیراز به عنوان یکی از دیگر از راههای مورد توجه برای توسعه کتابخانه این دانشکاه یاد کرد و افزود: طی مدت اخیر در راستای دیجیتالی شدن کتابخانه ها، ما نیز فاز یک کتابخانه دیجیتالی دانشگاه شیراز راه راه اندازی کردیم که در حال حاضر در این فاز 12هزار جلد کتاب موجود بوده که سایر کتابخانه های دانشگاه و دانشجویان و... می توانند به آن دسترسی داشته باشند و در فازهای دوم و سوم این پروژه نیز 50 هزار جلد کتاب در این کتابخانه دیجیتالی موجود خواهد بود

رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه شیراز گفت: در قدم بعدی برای توسعه و تجهیز کتابخانه دانشگاه شیراز، بحث راه اندازی کتابخانه های تخصصی را پیگیری کردیم که تاکنون کتابخانه ادبیات کودکان و ... را نیز راه اندازی کرده بودیم و امروز نیز با توجه به ضرورت ایجاد کتابخانه ای تخصصی برای ادبیات معاصر مبادرت به چنین کتابخانه ای با همت و تلاش سید حسین عباسپور یکی از خیرین ادب دوست و ادب پرور شیراز کردیم.

وی عنوان کرد: این خیر ادب پور شیرازی ضمن اینکه مجموعه کامل کتابخانه تخصصی خود را به ما هدیه کرده برای راه اندازی این کتابخانه تخصصی در دانشگاه شیراز بودجه خرید سایر کتابهای مورد نیز را نیز تامین کرده و حتی با هزینه شخصی خود تجهیزات مرتبط با این بخش نظیر قفسه های جدید و... را نیز بر عهده گرفته است.

انوشیروانی با بیان اینکه این خیرادب دوست برای راه اندازی این کتابخانه تخصصی حدود 30میلیون تومان چه در بخش تجهیز کتابخانه و چه در حوزه تقبل بودجه برای خرید کتاب هزینه کرده است، افزود: بر همین اساس با توجه به همت و حمایتهای بی دریغ وی کتابخانه تخصصی ادبیات معاصر دانشگاه شیراز با نام کتابخانه تخصصی عباسپور نامگذاری شده است.

رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه شیراز ضمن استقبال از اینگونه اقدامات خیرخواهانه گفت: علاوه بر این چنانچه سایر افراد خیر کتابخانه ای در اختیار دارند و یا اینکه از توانایی کمک برای خرید کتاب برای کتابخانه های تخصصی برخوردارند می توانند در این راه خیر پیشگام شوند و ما نیز کتابخانه های تخصصی را به نام خود آنها نامگذاری خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: این کتابخانه تخصصی در حال حاضر سه هزار و 200جلد کتاب دارد که شامل کتابخانه تخصصی خود عباسپور و یا کتابهایی که ایشان برای کتابخانه تخصصی خریداری کرده اند است.

انوشیروانی با اشاره به اینکه با توجه به تقاضای زیاد و مخاطبان فراوان این بخش راه اندازی این کتابخانه تخصصی ضروری بود، گفت: با توجه به کتابهای ارزشمندی که در این بخش جمع آوری شده می توان این کتابخانه را در بین سایر دانشگاه های جنوب کشور نمونه دانست.