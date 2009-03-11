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۲۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۲:۱۸

"انتظار مسیحا در آیین یهود" تجدید چاپ شد

کتاب "انتظار مسیحا در آیین یهود" از سوی انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب قم تجدید چاپ شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب نوشته جولیوس گرینستون و ترجمه استاد حسین توفیقی است که به شرح و توصیف موضوع منجی آخرالزمان اختصاص دارد .

دانشگاه ادیان و مذاهب یک مرکز آموزشی پژوهشی بین‏المللی است که در زمینه‏ ادیان و مذاهب در داخل و خارج از کشور فعالیت می‏کند.

این دانشگاه غیرانتفاعی و غیرسیاسیاست که اهداف و وظایفی چون تربیت دانش آموختگان متخصص در زمینه‏ ادیان و مذاهب/  انجام پژوهشهای بنیادی، کاربردی و تطبیقی در زمینه ادیان و مذاهب/ اطلاع‏رسانی ، چاپ و نشر مجلات ، کتب و دایرةالمعارف در زمینه‏ ادیان و مذاهب/ برقراری ارتباط متقابل با مراکز مشابه و دین‏پژوهان و گفتگو بین ادیان و مذاهب جهت نزدیک ساختن دیدگاه‏ها را دنبال می‌کند .

 


 

کد مطلب 847930

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