"انتظار مسیحا در آیین یهود" تجدید چاپ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب نوشته جولیوس گرینستون و ترجمه استاد حسین توفیقی است که به شرح و توصیف موضوع منجی آخرالزمان اختصاص دارد .
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