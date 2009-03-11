نامزدهای بهترین کتاب با موضوع انقلاب و امام خمینی(ره) معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، این بخش به مناسبت سی‌امین سالگرد پیروزی انقلاب به داوری جشنواره کتاب کودک افزوده شده است و در آن یک گروه داوری شامل ابراهیم حسن‌بیگی، معصومه انصاریان و حمید گروگان، 25 کتاب منتخب از میان 100 اثر منتشر شده در این حوزه را در 30 سال گذشته مورد بررسی قرار دادند و از آن میان 12 اثر را به عنوان نامزد دریافت جایزه معرفی کردند.

نام کتابهای "زنده زیر خاک" نوشته سوسن طاقدیس، "شبهای بی فانوس" نوشته جعفر ابراهیمی و "عروسک شکسته" نوشته ابراهیم حسن‌بیگی از انتشارات حوزه هنری، "سنگ اندازان غار کبود" نوشته داوود غفارزادگان از انتشارات سوره مهر و "پشت دروازه‌های بهشت" نوشته خسرو باباخانی از انتشارات کتابهای پروانه در میان نامزدهای دریافت این جایزه است. کتابهای "ریشه‌های ماندگار" نوشته ابراهیم حسن‌بیگی و "در کوچه‌های خیس" نوشته جعفر ابراهیمی نیز در میان این آثار به چشم می‌خورد.

از مجموعه آثار منتشر شده توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیز کتابهای "باران" و "تابستان" نوشته حمیدرضا شاه‌آبادی، "شب گربه‌های چشم سفید" جمشید خانیان، "پسران سفیدرود" محمدرضا محمدی‌پاشاک، "ایستگاه" علی‌اکبر والایی، "بهار گمشده" افسانه شعبان‌نژاد در میان نامزدهای دریافت جایزه سیزدهمین جشنواره کتاب کودک و نوجوان است.

داوران جشنواره علاوه بر این نزدیک به 1500 کتاب منتشر شده در سالهای 1385 و 1386 در چهار رشته داستان تالیف، داستان ترجمه، شعر و تصویر گری و طراحی جلد را مورد بررسی قرار دادند. برگزیدگان این جشنواره روز 24 اسفند در آئین ویژه‌ای معرفی و با اهدای جایزه از آنها تقدیر می‌شود.

سیزدهمین جشنواره کتاب کودک و نوجوان در مرکز آفرینشهای فرهنگی و هنری کانون در خیابان حجاب تهران، تا روز 25 اسفند از ساعت 9 تا 18 پذیرای دانش‌آموزان و عموم بازدیدکنندگان است.