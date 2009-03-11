نهضت بازگشت به قرآن را باید در سراسر جهان اسلام برپا کرد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام علیرضا اعرافی، در آئین اختتامیه چهاردهمین المپیاد بینالمللی قرآن و حدیث جامعة المصطفی العالمیه گفت: امروز امت اسلامی در وضعی است که باید به سمت شکوفایی تمدن اسلامی گام بردارد و نشانههای آن آشکار شده است و لازم است تا عالمان و فضلا و متفکران اسلامی همت کنند تا نهضت قرآنی در جای جای جهان ایجاد شود.
اعرافی تصریح کرد: المپیاد قرآن و حدیث که با حضور سه هزار نفر در 15 رشته از بیش از 70 کشور جهان برگزار شد، تنها نمادی برای رویکرد جدیتر حوزه ها به سمت قرآن است و پیروان اهل بیت(ع) باید در کنار سایر مذاهب اسلامی و حوزه ها در کنار سایر مراکز دینی اعم از شیعه و سنی نشان دهند در عرصه اهتمام به قرآن پیشگام هستند و خلق "المیزان" و کشف معارف گوناگون قرآن نشان می دهد این ظرفیت در میان پیروان اهل بیت وجود دارد و باید این راه با شتاب ادامه یابد.
رئیس جامعة المصطفی العالمیه با تاکید بر لزوم پرداختن به مفاهیم قرآن و وارد کردن آن به عرصه زندگی عنوان کرد: اگر قرآن را به هفت قرائت بخوانیم و مفسر آن باشیم ولی نگاه درمان جویانه به قرآن نداشته باشیم سودی به حال ما نخواهد داشت، وقتی قرآن ذکر، تبیان و فرقان می شود و انسان را به خشوع و خضوع وامی دارد که به آن نگاه درمان جویانه داشته باشیم و دوای دردهای فردی و اجتماعی را که به آان مبتلا هستیم از آن بیابیم.
استاد اخلاق حوزه تصریح کرد: تماس با قرآن و تلاوت آن مقدمه ای برای فهم آن است و همه اینها پلی برای استعلام و استفهام قرآن است زیرا ما در معرض انواع آسیبهای اخلاقی و روحی هستیم و تا آنها را نفهمیم و درمان نکنیم قرآن برای ما درمان و شفا نخواهد بود.
اعرافی قرآن را اقیانوسی بی پایان و دریای مواج الهی توصیف و اظهار داشت: قرآن امانت امروز خداوند در دست امت اسلامی و حوزه های علمیه است و باید ببینیم چقدر حقوق آن را رعایت کرده ایم. قرآن رمز پیشرفت و تعالی اسلام بود و این کتاب از نظر هنری در اوج قرار دارد و ما میتوانیم بالاترین هنرها را در قرآن مشاهده کنیم.
وی افزود: نهضت قرآنی در مراکز دینی و حوزه های علمیه پدید آمده است اما هنوز هم جای کار دارد و تلاش همه جانبه در این زمینه نیاز است.
وی ادامه داد: در برابر این تهاجمات حوزههای علمیه و علمای جهان اسلام باید هوشیار باشند تا دشمنان قرآن را از ما نگیرند و قرآن همیشه شاداب و با نشاط در زندگی ما نقش ایفا کند.
رئیس جامعة المصطفی العالمیه با بیان اینکه بیدلیل نیست که دشمنان تهاجم وسیعی را به ساحت قرآن روا داشته اند، عنوان کرد: مسلمانان هر جا از قرآن فاصله گرفتند دچار انحراف شدند و به همین دلیل دشمنان می خواهند این حبل متین را از ما مسلمانان بگیرند.
اعرافی با بیان اینکه قرآن محور پیدایش تمدن اسلامی بوده است، تصریح کرد: قرآن کریم رشته ای است که می تواند همه مسلمانان را زیر یک خیمه آسمانی و الهی جمع کند و ما مباهات می کنیم که جامعة المصطفی العالمیه در طول عمر خود اهتمام ویژه ای به قرآن و احیای آن داشته است.
وی در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: قرآن آنقدر دارای جاذبه و آرایه های هنری است که نفوذناپذیرترین قلوب را هم تسلیم خود می کند و نمونه های آن در تاریخ وجود دارند.
وی تاکید کرد: قرآن اقیانوس بی پایانی است که هیچ کس به کرانه آن راه نمی یابد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: جامعة المصطفی العالمیه یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی است و افتخار میزبانی از 17هزار نفر از طلاب 100 کشور دنیا را داراست.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس جامعة المصطفی العالمیه گفت: باید نهضت بازگشت به قرآن را در سراسر جهان اسلام و تا آنجایی که مسلمان وجود دارد برپا کنیم.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام علیرضا اعرافی، در آئین اختتامیه چهاردهمین المپیاد بینالمللی قرآن و حدیث جامعة المصطفی العالمیه گفت: امروز امت اسلامی در وضعی است که باید به سمت شکوفایی تمدن اسلامی گام بردارد و نشانههای آن آشکار شده است و لازم است تا عالمان و فضلا و متفکران اسلامی همت کنند تا نهضت قرآنی در جای جای جهان ایجاد شود.
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