نهضت بازگشت به قرآن را باید در سراسر جهان اسلام برپا کرد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام علیرضا اعرافی، در آئین اختتامیه چهاردهمین المپیاد ‏بین‌المللی قرآن و ‏حدیث جامعة المصطفی العالمیه گفت: امروز امت اسلامی در وضعی است که باید به سمت ‏شکوفایی تمدن اسلامی گام بردارد و نشانه‌های ‏آن آشکار شده است و لازم است تا عالمان و فضلا و متفکران اسلامی همت کنند تا نهضت ‏قرآنی در جای جای جهان ایجاد شود.‏



اعرافی تصریح کرد: المپیاد قرآن و حدیث که با حضور سه هزار نفر در 15 رشته از بیش از 70 کشور جهان برگزار شد، تنها نمادی برای ‏‏رویکرد جدیتر حوزه ها به سمت قرآن است و پیروان اهل بیت(ع) باید در کنار سایر مذاهب اسلامی و حوزه ها در کنار سایر مراکز دینی اعم ‏‏از شیعه و سنی نشان دهند در عرصه اهتمام به قرآن پیشگام هستند و خلق "المیزان" و کشف معارف گوناگون قرآن نشان می دهد این ‏‏ظرفیت در میان پیروان اهل بیت وجود دارد و باید این راه با شتاب ادامه یابد.‏



رئیس جامعة المصطفی العالمیه با تاکید بر لزوم پرداختن به مفاهیم قرآن و وارد کردن آن به عرصه زندگی عنوان کرد: اگر قرآن را به هفت ‏‏قرائت بخوانیم و مفسر آن باشیم ولی نگاه درمان جویانه به قرآن نداشته باشیم سودی به حال ما نخواهد داشت، وقتی قرآن ذکر، تبیان و ‏‏فرقان می شود و انسان را به خشوع و خضوع وامی دارد که به آن نگاه درمان جویانه داشته باشیم و دوای دردهای فردی و اجتماعی را که به آ‏ان مبتلا هستیم از آن بیابیم.‏



استاد اخلاق حوزه تصریح کرد: تماس با قرآن و تلاوت آن مقدمه ای برای فهم آن است و همه اینها پلی برای استعلام و استفهام قرآن است زیرا ‏‏ما در معرض انواع آسیبهای اخلاقی و روحی هستیم و تا آنها را نفهمیم و درمان نکنیم قرآن برای ما درمان و شفا نخواهد بود.‏



اعرافی قرآن را اقیانوسی بی پایان و دریای مواج الهی توصیف و اظهار داشت: قرآن امانت امروز خداوند در دست امت اسلامی و حوزه های ‏‏علمیه است و باید ببینیم چقدر حقوق آن را رعایت کرده ایم. قرآن رمز پیشرفت و تعالی اسلام بود و این کتاب از نظر هنری در اوج قرار دارد ‏‏و ما می‌توانیم بالاترین هنرها را در قرآن مشاهده کنیم.‏



وی افزود: نهضت قرآنی در مراکز دینی و حوزه های علمیه پدید آمده است اما هنوز هم جای کار دارد و تلاش همه جانبه در این زمینه نیاز ‏‏است.‏



وی ادامه داد: در برابر این تهاجمات حوزه‌های علمیه و علمای جهان اسلام باید هوشیار باشند تا دشمنان قرآن را از ما نگیرند و قرآن همیشه ‏‏شاداب و با نشاط در زندگی ما نقش ایفا کند.‏



رئیس جامعة المصطفی العالمیه با بیان اینکه بی‌دلیل نیست که دشمنان تهاجم وسیعی را به ‏ساحت قرآن روا داشته اند، عنوان کرد: مسلمانان هر جا از قرآن فاصله گرفتند دچار انحراف شدند و به همین دلیل دشمنان می خواهند این ‏حبل متین را از ما مسلمانان بگیرند.‏



اعرافی با بیان اینکه قرآن محور پیدایش تمدن اسلامی بوده است، تصریح کرد: قرآن کریم رشته ای است که می تواند همه مسلمانان را زیر ‏‏یک خیمه آسمانی و الهی جمع کند و ما مباهات می کنیم که جامعة المصطفی العالمیه در طول عمر خود اهتمام ویژه ای به قرآن و احیای آن ‏‏داشته است.‏



وی در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: قرآن آنقدر دارای جاذبه و آرایه های هنری است که نفوذناپذیرترین قلوب را هم تسلیم خود ‏‏می کند و نمونه های آن در تاریخ وجود دارند.‏



وی تاکید کرد: قرآن اقیانوس بی پایانی است که هیچ کس به کرانه آن راه نمی یابد.‏



وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: جامعة المصطفی العالمیه یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی است و افتخار‏ میزبانی از 17هزار ‏نفر از طلاب 100 کشور دنیا را داراست.‏