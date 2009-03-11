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۲۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۲:۲۴

جشن ساز خبر داد:

افزایش ظرفیت تولید نفت ایران به 4.3 میلیون بشکه در روز

افزایش ظرفیت تولید نفت ایران به 4.3 میلیون بشکه در روز

معاون وزیر نفت با بیان اینکه در حال حاضر ظرفیت تولید نفت خام ایران، روزانه 4 میلیون و 280 هزار بشکه در روز است گفت: در سال آینده با افزایش تولید و 5 میدان نفتی؛ ظرفیت تولید نفت خام ایران به 4 میلیون و 300 هزار بشکه در روز افزایش پیدا می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، سیف الله جشن ساز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در زمان آغاز به کار دولت نهم، ظرفیت تولید نفت خام کشور 3 میلیون و 450 هزار بشکه در روز بوده است، اظهار داشت: در حال حاضر ظرفیت تولید نفت کشور به 4 میلیون و 280 هزار بشکه در روز افزایش پیدا کرده است.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه در سال آینده تولید نفت با به مدار آمدن 5 میدان جدید، افزایش پیدا خواهد کرد، ادامه داد: تا نیمه دوم سال آینده، میدان نفتی خشت با 30 هزار بشکه، میدان هنگام با 15 هزار بشکه، میدان آزادگان با 50 هزار بشکه، میدان دارخوین با 60 هزار بشکه و میدان یاد آوران با افزایش تولید نفت همراه خواهند بود.

این مقام مسئول از افتتاح رسمی فازهای 9 و 10 پارس جنوبی در جمعه همین هفته توسط رئیس جمهوری خبر داد و خاطر نشان ساخت: امسال قرارداد میدان گازی پارس شمالی به ارزش 10 میلیارد دلار با شرکت سینوک چین به امضا رسیده است.

کد مطلب 847934

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