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۲۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۲:۴۲

براساس مصوبه مجلس؛

سازمان تامین اجتماعی موظف به افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران شد

سازمان تامین اجتماعی موظف به افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران شد

بر اساس مصوبه مجلس سازمان تامین اجتماعی موظف شد به منظور همسان سازی حقوق بازنشستگان، حقوق بازنشستگی و مستمری بازنشستگان و مستمری بگیران خود را از ابتدای سال 88 از محل فروش سود حاصل از مالکیت سهام قابل عرضه در بورس افزایش دهد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی بندهای هزینه ای الحاقی به لایحه بودجه 88 کل کشور، سازمان تامین اجتماعی را موظف کردند در راستای همسان سازی حقوق بازنشستگان از محل فروش و سود حاصل از مالکیت سهام قابل عرضه در بورس، نسبت به افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بازنشستگان مستمری بگیران خود از ابتدای سال 1388 اقدام کند.

ضوابط افزایش و آیین نامه اجرایی مربوطه حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه به پیشنهاد وزارت رفاه و تامین اجتماعی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

نمایندگان همچنین با حذف یک بند الحاقی به وزارت نیرو اجازه ندادند مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون دلار برای تامین آب و شهرستانهای شمالی استانهای کرمان و فارس و به منظور بهبود در صنعت کشاورزی و باغات و حفظ اشتغال موجود به صورت فاینانس در نظر گیرد.

نمایندگان مجلس این بند را موجب تبعیض بین دیگر شهرستانها خواندند و خواستار حذف آن از لایحه بودجه شدند.

کد مطلب 847935

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