سازمان تامین اجتماعی موظف به افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی بندهای هزینه ای الحاقی به لایحه بودجه 88 کل کشور، سازمان تامین اجتماعی را موظف کردند در راستای همسان سازی حقوق بازنشستگان از محل فروش و سود حاصل از مالکیت سهام قابل عرضه در بورس، نسبت به افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بازنشستگان مستمری بگیران خود از ابتدای سال 1388 اقدام کند.

ضوابط افزایش و آیین نامه اجرایی مربوطه حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه به پیشنهاد وزارت رفاه و تامین اجتماعی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

نمایندگان همچنین با حذف یک بند الحاقی به وزارت نیرو اجازه ندادند مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون دلار برای تامین آب و شهرستانهای شمالی استانهای کرمان و فارس و به منظور بهبود در صنعت کشاورزی و باغات و حفظ اشتغال موجود به صورت فاینانس در نظر گیرد.

نمایندگان مجلس این بند را موجب تبعیض بین دیگر شهرستانها خواندند و خواستار حذف آن از لایحه بودجه شدند.