تیم ملی بازیکن آماده می خواهد که من نیستم / خردادماه بر می گردم

کریم باقری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام خبر انصرافش از حضور در بازیهای تیم ملی برابر کینا ، سنگال و عربستان خاطر نشان کرد: به خاطر فشردگی بازیهای لیگ برتر ، لیگ قهرمانان آسیا و تیم ملی از نظر بدنی افت کرده ام و در شرایط مطلوبی قرار ندارم.

وی افزود: به همین خاطر پس از مشورتی که با آقای دایی داشتم به این نتیجه رسیدم که فعلا در تیم ملی حضور نداشته باشم. قطعا تیم ملی برای موفقیت به بازیکنان آماده نیاز دارد که من در حال حاضر این شرایط را ندارم.

باقری در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر که " آیا تصور می کنی این کناره گیری تصمیم درستی است ؟" گفت: بله فکر می کنم تصمیم درستی گرفته ام و امیدوارم بتوانم پس از ریکاوری که در پایان رقابتهای لیگ برتر خواهم کرد دوباره در خدمت تیم ملی باشم.

کاپیتان تیم ملی فوتبال کشورمان با بیان اینکه این یک جدایی موقت است افزود: تلاشم را خواهم کرد تا با بازسازی بدنی و جسمی دوباره در شرایط بازی موثر برای تیم ملی قرار گیرم و خردادماه در بازیهای حساس تیم ملی در خدمت تیم کشورم باشم.

باقری ادامه داد: قطعا اردیبهشت ماه و پس از پایان رقابتهای لیگ برتر فرصت خوبی برای بازسازی خواهم داشت تا بتوانم با آمادگی کامل در خدمت تیم ملی باشم.

کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس با ابراز خرسندی از پیروزی این تیم در نخستین دیدار رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا گفت: ما نیمه اول عملکرد بسیار خوبی داشتیم اما در نیمه دوم با توجه به زدن سه گل تاحدودی افت کردیم.

وی ادامه داد: بازیکنان ما انگیزه لازم برای موفقیت در این مسابقات را دارند و خوشحالیم که توانستیم در اولین دیدار به یک پیروزی روحیه بخش دست پیدا کنیم.