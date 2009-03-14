آماده باش آتش نشانی کرمان برای مقابله با حوادث هفته پایان سال

علی کردی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: با توجه به نزدیک شدن به هفته پایان سال و انجام مراسم چهارشنبه سوری نیروهای این مرکز در آماده باش کامل برای امداد رسانی قرار دارند.

وی گفت: با توجه به گسترش شبکه گاز شهری، آتش روشن کردن در مناطق شهری دارای ریسک بالایی است به همین دلیل از مردم می خواهیم در مناطق مسکونی اقدام به روشن کردن آتش نکنند.

کردی افزود: همه ساله مکانهای مشخصی برای برپایی این مراسم در کرمان در نظر گرفته می شود که ضریب امنیت شهروندان را نیز بالا می برد.

وی با اشاره به توزیع کپسولهای آتش نشانی در برخی نهادها گفت: همزمان با گشت موتوری آتش نشانی در روز چهارشنبه سوری، تعدادی کپسول آتش نشانی نیز در اختیار مسئولان ساختمانها، شهرداری و کلانتریها گذاشته خواهد شد تا در صورت بروز آتش سوزی نسبت به اطفاء حریق اقدام کنند.

وی اضافه کرد: هماهنگی لازم برای مقابله با هرگونه حادثه بین دستگاه های مختلف ایجاد شده است و قبل از آخرین چهارشنبه سال یک مانور نیز برای رسیدن به آمادگی لازم در مجموعه آتش نشانی برگزار می شود.

وی یکی از مهمترین دلایل بروز آتش سوزی را ناآگاهی مردم و رعایت نکردن نکات ایمنی ذکر کرد و خواستار توجه بیشتر مردم به نکات ایمنی شد.

