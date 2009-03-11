افزایش ظرفیت حج عمره/ ثبت نام زائران عمره و تمتع سال آینده آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی خاکسار قهرودی صبح چهارشنبه در نشست خبری با اشاره به اینکه 11 اسفند اولین پرواز زائران عمره آغاز و تا امروز 8 هزار نفر وارد عربستان شده اند گفت: پروازها تا 24 شهریورماه سال آینده ادامه دارد .

وی در ادامه افزود: اعزام زائران عمره مفرده در سال جاری در قالب 6400 کاروان با دوهزار و 500 پرواز به عربستان انجام می شود.

رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به کاهش دو روزه سفرعمره تاکید کرد: علت کاهش سفر عمره به 12 روز این است که بتوانیم تعداد بیشتری از زائران را به عمره اعزام کنیم به طوری که در سال جاری 190 تا 200 هزار نفر به ظرفیت اعزامها افزوده شده است.

به گفته وی 3 میلیون و 300 هزار نفر در سال جاری برای سفر به عمره ثبت نام کردند و علاوه بر این تعداد 600 هزار نفر نیز در سالهای گذشته ثبت نام کرده بود که برای اعزام به عمره در پشت نوبت هستند.

قهرودی در مورد اعزام به عتبات عالیات نیز گفت: پرواز هوایی زائران به عتبات عالیات از 22 بهمن ماه با روزانه یک پرواز آغاز شد و از 8 اسفند ماه نیز روزانه سه پرواز انجام می شود که قصد داریم با هماهنگی و پیگیری دستگاهها تعداد پرواز هوایی را به 6 پرواز افزایش دهیم که این کار هم موجب آسایش بیشتر زائران و هم موجب کاهش فشار در مرزهای ورودی کشوری می شود.

رئیس سازمان حج و زیارت اظهار داشت: برای اعزام به حج تمتع سه اولویت را در نظر گرفته‌ایم که اولویت اول افرادی هستند که تا پایان 30 آبان 83 ثبت‌نام کرده‌اند که این افراد می‌توانند برای پیش ثبت نام ( 3 ماه زودتر از اعزام ) پس از اعلام سازمان حج به کاروانها مراجعه کنند.

به گفته وی اولویت دوم افراد دارای 85 سال به بالا را شامل می شود که این افراد باید تا پایان سال 86 ثبت‌ نام کرده باشند و اولویت سوم نیز افراد بالای 80 سال را شامل می شود که تا پایان سال 84 ثبت‌نام کرده‌اند. این افراد می‌توانند در نیمه دوم خرداد در کاروانها ثبت‌نام کنند.

قهرودی گفت: افراد واجد شرایط اولویت می‌توانند با خود یک همراه که وی نیز قبلاً ثبت‌نام کرده‌ است به حج ببرند.

وی با اشاره به اینکه سالانه دو هزار نفر به ظرفیت زائران اعزامی به حج تمتع افزوده می شود افزود: بر همین اساس در سال آینده 106 هزار نفر به حج تمتع اعزام می شوند و با توجه به اینکه در حال حاضر یک ‌میلیون و 800‌ هزار نفر برای حج تمتع ثبت نام کرده‌اند در تلاش هستیم تا در سال 88 ثبت‌نام عمره و همچنین حج تمتع را آغاز کنیم.

وی ضمن تشکر از حساسیت و دغدغه مسئولان نسبت به بروز مشکلات زائران در سالهای گذشته اظهار داشت: وضعیت امسال زائران عمره طی از آغاز اعزامها تا کنون مناسب بوده است و برخوردهایی که در گذشته در عربستان با آنان می شد مشاهده نمی شود و امیدواریم این وضعیت تا پایان عمره ادامه داشته باشد.

رئیس سازمان حج و زیارت گفت: در بخشهای مختلف تخصصی و اجرایی در عربستان و با نمایندگان این کشور در ایران تعاملهای خوبی داشته‌ایم به ‌نوعی که در دو سه روز اخیر بیش از 11‌هزار روادید برای زایران ایرانی صادر شده‌ است.

قهرودی در مورد عدم افزایش سهمیه‌ عمره‌ دانشجویی افزود: اختصاص سهمیه‌ها بر اساس تصمیمگیری شورای عالی حج و برنامه‌ریزی در سازمان حج و زیارت است. اکنون سهمیه‌ عمره‌ دانشجویی همانند سال گذشته است و دلیل آن نیز این است که امکان تشرف برای زایران عادی با توجه به طولانی بودن صف آن‌ها فراهم کنیم اقدام درستی بوده است.

وی تاکید کرد: موافقت اصولی گرفته شده است که درصدی از اولویت اعزام زایران به حج با قرعه‌کشی مشخص شود یا ثبت نام کنندگان جدید را براساس قرعه‌کشی تعیین اولویت کنیم البته باید جزییات آن در برنامه‌ریزی مشخص شود. اگر از نظام قرعه‌کشی استفاده شود باید افرادی که استطاعت دارند در قرعه‌کشی شرکت کنند. اگر در سال آینده فرد جدیدی ثبت نام کرد باید توانایی پرداخت هزینه‌ تشرف به حج در همان سال را داشته باشد.

رئیس سازمان حج و زیارت درباره‌ افزایش هزینه‌ حج تمتع سال آینده گفت: قطعا عربستان با توجه به شرایط اقتصادی جهان، قیمتها را کاهش می‌دهد. البته اکنون تورم در عربستان مانند گذشته است اما بعضی از اقلام کاهش داشته اما برخی اقلام تحت تأثیر شرایط محیطی و خاص آن کشورند مانند هتلها که با توجه به تخریبهای اطراف مسجد‌الحرام در مکه و محدود‌ شدن ظرفیت اقامتی قیمت اقامتگاهها افزایش می‌یابد چون تخریب در حال انجام است.

وی با اشاره با اینکه قیمت واقعی سفر حج پس از انجام محاسبات و دو سه‌ماه مانده به حج تمتع مشخص می ‌شود افزود: برای حج آینده 100‌ درصدخانه‌های مورد نیاز در مدینه را اجاره‌ کرده‌ایم و افزایش قیمت آنها بین پنج تا هفت درصد بوده اما در مکه متوسط رشد هزینه‌ها در اجاره‌ خانه‌ها به 70 ‌درصد رسیده البته این به معنی افزایش کل هزینه‌های حج نیست.