  1. هنر
  2. سایر
۲۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۴:۳۴

"شش قطعه آسان" از برنده نوبل فیزیک ترجمه شد

"شش قطعه آسان" از برنده نوبل فیزیک ترجمه شد

ترجمه فارسی کتاب "شش قطعه آسان" ریچارد فاینمن برنده نوبل فیزیک در سال 1965 و از موثرترین نظریه‌پردازان الکترودینامیک کوانتومی منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هدف ریچارد فاینمن از نوشتن کتاب "شش قطعه آسان" در دسترس قرار دادن شرحی از اصول بنیادی فیزیک به زبان غیر تخصصی و برای مخاطبان عام‌تر بوده است.

این فصول در واقع آسانترین فصل‌های کتاب درسی مشهور "درس‌های فیزیک فاینمن" است که در آن موضوعات اصلی فیزیک به صورتی عمدتاً کیفی و بدون استفاده از ریاضیات صوری بیان شده است.

ریچارد فیلیپس فاینمن از تأثیرگذارترین فیزیکدان‌های آمریکایی قرن بیستم بود که نظریه الکترودینامیک کوانتومی را تا حد زیادی گسترش داد و به دلیل تحقیقاتش در همین زمینه، در سال 1965 جایزه نوبل فیزیک را به همراه جولیان شووینگر و شین ایچیرو تومونگا دریافت کرد.

وی در پروژه ساخت بمب اتم مشارکت داشت و بعد‌ها یکی از افراد گروهی بود که به بررسی واقعه انفجار فضاپیمای چلنجر پرداخت. فاینمن را مدرسی تأثیرگذار و یک نوازنده موسیقی و از بسیاری جهات فردی خاص دانسته‌اند و ماجراجویی‌های فراوانش در کتاب‌های "حتماً شوخی می‌کنید آقای فاینمن" و "چه اهمیتی می‌دهید که مردم دیگر چه فکر می‌کنند؟" به تفضیل شرح داده شده است.

کتاب 198 صفحه‌ای "شش قطعه آسان" در 6 فصل و با پیشگفتاری از خود فاینمن در شمارگان 3000 نسخه منتشر شده است.

کد مطلب 847941

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها