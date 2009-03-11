مجمع خیرین سلامت استان کرمانشاه شکل گرفت

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، مشاور وزیر بهداشت و دبیرکل مجمع خیرین سلامت کشور در این جلسه با بیان اینکه بهترین خدمت، خدمت به بندگان خداست، اظهار داشت: ائمه و بزرگان دین همواره بر دستگیری از دردمندان و نیازمندان تأکید کرده اند و وظیفه داریم در عمل به این دستور همواره یار و یاور مستمندان باشیم.

سیدرضا نیری از نعمت سلامت به عنوان بالاترین نعمت یاد کرد و گفت: در هنگام بیماری، فقیر و غنی رنج می کشند، اما افراد فقیر به جز رنج بیماری رنج بی پولی نیز دارند، لذا باید افراد متمکن و متخصص به شکرانه سلامتشان به دستگیری از افراد فقیر بپردازند تا هنگام بیماری مشکلات کمتری داشته باشند.

وی اظهار داشت: جبهه ای در خصوص سهیم کردن مردم در امر سلامت شکل گرفته و در کوتاهترین زمان مجمع خیرین سلامت کشور تشکیل شد که با استقبال استانها نیز مواجهه شد و اکنون به جز در چند استان، در دیگر استانهای کشور نیز مجمع خیرین سلامت شکل گرفته است.

دبیرکل مجمع خیرین سلامت کشور ادامه داد: در مقطع فعلی اولویت کاری این مجمع رفع کمبودهای تجهیزاتی و فضای فیزیکی بیمارستانهای دولتی است و در آینده باید به دنبال اقدامات پیشگیرانه برای حفظ سلامت مردم برویم.

نیری با بیان اینکه در افق آینده باید به انسانهای نیازمند دیگر کشورها نیز کمک کنیم، گفت: با تعدادی از سازمانهای بین المللی و خیریه های بزرگ جهانی و ایرانیان خارج از کشور وارد گفتگو شده ایم تا آنها را نیز در کنار خود داشته و متقابلاً به یکدیگر کمک کنیم.

مشاور وزیر بهداشت با بیان اینکه مجمع خیرین سلامت یک تشکل غیر دولتی، غیرانتفاعی و غیر سیاسی است، گفت: آرزوی ما تشکیل یک اتحادیه بین المللی در راستای تحقق این هدف خیر که همان تأمین سلامت مردم است، می باشد.

فیض الله منصوری معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه نیز در این جلسه گفت: سلامت به عنوان مهمترین نعمت الهی مقوله ای است که کمتر به آن توجه شده و گاهی دیده شده که به سرمایه گذاریهای انجام شده در این بخش بعنوان هزینه نگاه می شود.

منصوری با اشاره به تحولات ایجاد شده در حوزه سلامت کشور طی 30 سال گذشته، عنوان کرد: ابتدای انقلاب امید به زندگی 54 تا 56 سال بود که اکنون به 74 سال ارتقا یافته است، ولی با وجود این پیشرفت ها هنوز انتظار بیشتر است و جای کار بیشتری وجود دارد.

وی با اشاره به آیه قرآن مبنی بر اینکه هرکس جان انسانی را نجات دهد جان همه انسانها را نجات داده، ارزش کار خیرین سلامت را یادآور شد و گفت: باید از این فرصت نهایت استفاده را برای بهبود سلامت جامعه ببریم.

در پایان پس از انجام رأی گیری مجید غفوری، معصوم علی معصومی، بابک ایزدی، فاطمه رضوان مدنی، کیوان کاشفی، نسرین امیری و حسین زهتابان به عنوان اعضا اصلی و معراج محرابی و امیر قنبری به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره مجمع خیرین سلامت استان کرمانشاه انتخاب شدند.

همچنین فیض الله منصوری نیز بعنوان بازرس اصلی و حسین بیگلری بعنوان بازرس علی البدل مجمع خیرین سلامت استان کرمانشاه انتخاب شدند.

صمد نوری زاد رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه نیز به عنوان عضو افتخاری هیئت مدیره برگزیده شد.