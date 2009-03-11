عالمان دین باید به مقابله با فتنه معاندان اسلام ستیز برخیزند‏

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله جوادی آملی در پیامی به چهاردهمین المپیاد بین المللی قرآن وحدیث جامعه المصطفی تاکید کرد: رسالت عالمان دین در حمایت از قران و سنت معصومان(ع) است زیرا فتنه معاندان اسلام ستیز در نفوذ از کانال متشابهات است و این تشابه هم در قرآن وجود دارد و هم در حدیث.
در بخش ابتدایی پیام آیت الله جوادی آملی آمده است: یکی از آنچه از حدیث معروف «سلسله الذهب» استنباط می شود اموری است که برخی از آنها عبارت است از 1. محور قراردادن اصول اعتقادی به ویه معارف توحیدی 2. اشتمال سند روایت بر راویان موثق 3. انتهای آن به کلام خداوند که حجیت آن قطعی است. بنابراین در بحث های تفسیری عنایت به محکمات قرآن کریم از اهمیت خاص برخوردار است چنانچه متشابه شناسی و معرفت کیفیت ارجاع آن به محکمات به طوری که هم شناخت متشابه مصون از آسیب تشابه باشد و هم معرفت کیفیت ارجاع آن به محکم محفوظ از گزند آن باشد از مهام امور فرهنگی خواهد بود.
در بخش دیگری از این پیام آمده است: رسالت عالمان دین در حمایت از قرآن و سنت معصومان (ع) است زیرا فتنه معاندان اسلام ستیز در نفوذ ار کانال متشابهات است و این تشابه هم در قرآن وجود دارد و هم در حدیث چنانچه محکمات نیز در هر دو موجود و کیفیت شد سدید تشابهات با محکمات در هر دو ثقل مطرح است.
در بخش دیگر ی از این پیام آمده است: ایمان مستقر نیازمند به مبادی ثابت و مبانی پایدار است زیرا اعتقاد وابسته به دلیل غیر یقینی در معرض شبهه قرار دارد و چنین دلیلی پاینده نیست و ایمان مرتبط با آن نیز دوام نخواهد داشت. عالمان دینی که مرزبان عقاید امت اسلامی اند بکوشند براهین عقلی نفوذناپذیر را همراه با دلیل نقلی متواتر یا خبر واحد محفوف به قرائن مفید یقین تامین کنند تا در اثر گذر زمان از تطاول مغالطه مصون باشند.
در ادامه تصریح شده است: اسلام که عنصر اصلی آن قرآن حکیم و عترت اطهار(ع) هستند برنامه های خود را بر ضرورت تحصیل علم به معنای یقین در اصول اعتقادی و به معنای طمانینه و وثوق در امور عملی قرار دارد و عناصر محوری دانش های مطلوب خویش را آیه محکمه، فریضه عادله و سنت قائمه اعلام کرد و مرز تصدیق و اثبات هر مطلب و حد تکذیب و نفی بر مطالب خاص را علم (نه گمان) قرار داد چنانچه کلینی از امام صادق(ع) نقل کرد که آن حضرت فرمود خداوند بندگان مومن را با دو آیه تحدید نمود و آنان را به دو امر مخصوص کرده است.«الم یوخذ علیهم میثاق الکتاب ان لا یقولوا علی الله الا الحق» و قال «بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه و لما یاتهم تاویله» آنچه از این گونه آیات و احادیث نورانی بر می آید ضرورت تحقیق و تبیین پژوهشگرانه نسبت به شجره طوبای دین الهی است تا از گزند مغالطه دگر اندیشان و آسیب تدلیس و تلبیس بدخواهان مصون بماند، آن گاه هماره سرسبز و ثمر بخش بوده و همانند درختان بهشت میوه های آن زوال ناپذیر خواهد بود زیرا بهار مستمر از تعقیب خزان محفوظ است.
در بخش پایانی این پیام تاکید شده است: المپیادهای حوزوی گذشته از اهتمام به ره آورد عقل تجریدی، ره توشه عقل تجربی را نیز محترم می شمارد و ویژگی آن در این است که ضمن تکریم اصل مقبول منطقی به نام «من فقد حسا فقد علما»، اصل معقول و منقول دیگری را به رسمیت می شناسد و آن عبارت است از «من فقد تقوی فقد علما» زیرا قرآن کریم چنین رهنمود دارد؛ اتقوالله و یعلمک الله و «ان تتقوالله یجعل لکم فرقانا» امید است توفیق فراگیری علوم وحیانی و نیل به مقام منیع عالم ربانی، بهره همه علاقه مندان به قرآن و عترت شود.
یادآوری می شود چهاردهمین المپیاد بین المللی قرآن و حدیث جامعه المصطفی العالمیه شب گذشته، با برپایی مراسمی در شبستان امام(ره) حرم مطهر حضرت معصومه(س) و با تجلیل از نفرات برتر به کار خود خاتمه داد.
آیت الله جوادی آملی:
عالمان دین باید به مقابله با فتنه معاندان اسلام ستیز برخیزند
قم - خبرگزاری مهر: آیت الله جوادی آملی خواستار مقابله با فتنه معاندان اسلام ستیز توسط عالمان دین شد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله جوادی آملی در پیامی به چهاردهمین المپیاد بین المللی قرآن وحدیث جامعه المصطفی تاکید کرد: رسالت عالمان دین در حمایت از قران و سنت معصومان(ع) است زیرا فتنه معاندان اسلام ستیز در نفوذ از کانال متشابهات است و این تشابه هم در قرآن وجود دارد و هم در حدیث.
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