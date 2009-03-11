عالمان دین باید به مقابله با فتنه معاندان اسلام ستیز برخیزند‏

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله جوادی آملی در پیامی به چهاردهمین المپیاد بین المللی قرآن وحدیث جامعه المصطفی تاکید کرد: ‏رسالت عالمان دین در ‏حمایت از قران و سنت معصومان(ع) است زیرا فتنه معاندان اسلام ستیز در نفوذ از کانال متشابهات است و این ‏تشابه هم در قرآن وجود دارد ‏و هم در حدیث.‏



‏در بخش ابتدایی پیام آیت الله جوادی آملی آمده است: یکی از آنچه از ‏حدیث معروف «سلسله الذهب» استنباط می شود اموری است که ‏برخی از آنها عبارت است از 1. محور قراردادن اصول اعتقادی به وی‍ه معارف ‏توحیدی 2. اشتمال سند روایت بر راویان موثق 3. انتهای آن به ‏کلام خداوند که حجیت آن قطعی است. بنابراین در بحث های تفسیری ‏عنایت به محکمات قرآن کریم از اهمیت خاص برخوردار است ‏چنانچه متشابه شناسی و معرفت کیفیت ارجاع آن به محکمات به طوری که ‏هم شناخت متشابه مصون از آسیب تشابه باشد و هم معرفت ‏کیفیت ارجاع آن به محکم محفوظ از گزند آن باشد از مهام امور فرهنگی ‏خواهد بود.‏



در بخش دیگری از این پیام آمده است: رسالت عالمان دین در حمایت از قرآن و سنت معصومان (ع) است زیرا فتنه معاندان اسلام ستیز در ‏‏نفوذ ار کانال متشابهات است و این تشابه هم در قرآن وجود دارد و هم در حدیث چنانچه محکمات نیز در هر دو موجود و کیفیت شد سدید ‏‏تشابهات با محکمات در هر دو ثقل مطرح است.‏



در بخش دیگر ی از این پیام آمده است: ایمان مستقر نیازمند به مبادی ثابت و مبانی پایدار است زیرا اعتقاد وابسته به دلیل غیر یقینی در ‏‏معرض شبهه قرار دارد و چنین دلیلی پاینده نیست و ایمان مرتبط با آن نیز دوام نخواهد داشت. عالمان دینی که مرزبان عقاید امت اسلامی ‏‏اند بکوشند براهین عقلی نفوذناپذیر را همراه با دلیل نقلی متواتر یا خبر واحد محفوف به قرائن مفید یقین تامین کنند تا در اثر گذر زمان از ‏‏تطاول مغالطه مصون باشند.‏



در ادامه تصریح شده است: اسلام که عنصر اصلی آن قرآن حکیم و عترت اطهار(ع) هستند برنامه های خود را بر ضرورت تحصیل ‏‏علم به معنای یقین در اصول اعتقادی و به معنای طمانینه و وثوق در امور عملی قرار دارد و عناصر محوری دانش های مطلوب خویش را آیه ‏‏محکمه، فریضه عادله و سنت قائمه اعلام کرد و مرز تصدیق و اثبات هر مطلب و حد تکذیب و نفی بر مطالب خاص را علم (نه گمان) قرار داد ‏‏چنانچه کلینی از امام صادق(ع) نقل کرد که آن حضرت فرمود خداوند بندگان مومن را با دو آیه تحدید نمود و آنان را به دو امر مخصوص کرده ‏‏است.«الم یوخذ علیهم میثاق الکتاب ان لا یقولوا علی الله الا الحق» و قال «بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه و لما یاتهم تاویله» آنچه از این گونه ‏‏آیات و احادیث نورانی بر می آید ضرورت تحقیق و تبیین پژوهشگرانه نسبت به شجره طوبای دین الهی است تا از گزند مغالطه دگر ‏‏اندیشان و آسیب تدلیس و تلبیس بدخواهان مصون بماند، آن گاه هماره سرسبز و ثمر بخش بوده و همانند درختان بهشت میوه های آن زوال ‏‏ناپذیر خواهد بود زیرا بهار مستمر از تعقیب خزان محفوظ است.‏



در بخش پایانی این پیام تاکید شده است: المپیادهای حوزوی گذشته از اهتمام به ره آورد عقل تجریدی، ره توشه عقل تجربی را نیز محترم ‏‏می شمارد و ویژگی آن در این است که ضمن تکریم اصل مقبول منطقی به نام «من فقد حسا فقد علما»، اصل معقول و منقول دیگری را به ‏‏رسمیت می شناسد و آن عبارت است از «من فقد تقوی فقد علما» زیرا قرآن کریم چنین رهنمود دارد؛ اتقوالله و یعلمک الله و «ان تتقوالله ‏‏یجعل لکم فرقانا» امید است توفیق فراگیری علوم وحیانی و نیل به مقام منیع عالم ربانی، بهره همه علاقه مندان به قرآن و عترت شود.‏



یادآوری می شود چهاردهمین المپیاد بین المللی قرآن و حدیث جامعه المصطفی العالمیه شب گذشته، با برپایی مراسمی در ‏شبستان امام(ره) ‏حرم مطهر حضرت معصومه(س) و با تجلیل از نفرات برتر به کار خود خاتمه داد.‏