فروشندگان مواد محترقه از معابر شمال تهران جمع آوری شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، از 15 اسفند همزمان با شروع طرح استقبال از بهار عملیات پاکسازی معابر از بساط گستران، متکدیان و فروشندگان مواد محترقه و دیگر سد معبر کنندگان در محورهای اصلی از جمله خیابان های ولیعصر(عج)، شریعتی، شهید باهنر و... آغاز شد.

هر ساله در ایام پایانی سال برخی از افراد سودجو، اقدام به فروش مواد منفجره و فاقد استانداردهای لازم در معابر شهری می کنند که امسال نیز با حضور نیروهای سد معبر شهرداری منطقه یک و سر کلانتری شمیرانات با گشتهای ویژه به طور فعال نسبت به کنترل و جمع آوری آنها اقدام شد.

تا کنون بیش از 50 فروشنده مواد محترقه و 10 متکدی جمع آوری و به مراکز مربوطه ارجاع داده شدند و بازدیدها به طور مرتب از سطح منطقه انجام می شود.

شهروندان می توانند در صورت مشاهده موارد فوق با شماره تلفن های 137 و 22731944 واحد سد معبر شهرداری منطقه یک تماس گرفته تا در اسرع وقت نسبت به جمع آوری این افراد اقدام شود و سال جاری با خاطره ای خوش به پایان برسد.