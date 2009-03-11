نخستین گردهمایی مشترک معاونین دانشجویی و فرهنگی منطقه سه کشور آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، رئیس دانشگاه بیرجند پیش از ظهر چهارشنبه در آئین افتتاحیه این گردهمایی گفت: این دانشگاه در حال حاضر با پنج دانشکده علوم، ادبیات و علوم انسانی، مهندسی، کشاورزی و هنر به عنوان قطب علمی آموزشی عهده دار آموزش هفت هزار دانشجو در مقاطع کاردنی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری می باشد.

محمد رضا میری به قدمت 700 ساله حوزه علمیه خراسان جنوبی اشاره کرد و اظهار داشت: دانشگاه بیرجند در سال 54 مجوز تاسیس گرفته و در سال 56 با پذیرش 120 دانشجو کار خود را آغاز کرده است.

وی با اشاره به اینکه این دانشگاه در حال حاضر در 147 کد رشته از کاردانی تا دکتری دانشجو می پذیرد، تصریح کرد: با ارتقاء دانشگاه از منظر آموزشی و پژوهشی از ردیف دانشگاه های در حال توسعه به دانشگاه برخوردار در سال جاری ارتقاء یافته است.

وی تعداد دانشجویان پذیرش شده رشته های کارشناسی ارشد دانشگاه در سال جاری را 430 نفر ذکرد کرد و افزود: افزایش 16 رشته کارشناسی ارشد و دو رشته دکتری، پذیرش 430 دانشجو در تحصیلات تکمیلی از مهمترین برنامه های سال جاری در این دانشگاه می باشد.

میری با اشاره به اینکه استان خراسان جنوبی یک استانی آموزشی است، خاطرنشان کرد: هم اکنون از هر هشت شهروند در استان یک نفر دانشجو وجود دارد.

وی خراسان جنوبی را دانشگاهی ترین استان کشور دانست و افزود: در حال حاضر 27 موسسه آموزش عالی در سطح استان فعال است که 11 مجموعه در بیرجند متمرکز است.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه بیرجند نیز در آئین با بیان اینکه مسائل فرهنگی در دانشگاه ها باید ضابطه مند اجرا شود، گفت: با رعایت قانون و آیئن نامه ها باید اجرائیات در دانشگاه را تقویت کرد.

حجت الاسلام محمد جعفری جای دادن مسائل دینی در مراکز مشاوره دانشگاه، عدم پذیرش دانشجویان دارای انحرافات اجتماعی از قبیل کشیدن سیگار و ممانعت ار ورود گوشی های دوربین دار در خوابگاه های خواهران را از جمله عوامل موثر در کم کردن مشکلات اجتماعی و فرهنگی دانشجویان برشمرد.