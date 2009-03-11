حبیب اسماعیلی درباره این فیلم سینمایی به خبرنگار مهر گفت: امروز فیلمبرداری در لوکیشنی در فرمانیه به پایان می‌رسد و مهناز افشار، پژمان بازغی و لادن طباطبایی در سکانس پایانی مقابل دوربین می‌روند.

وی افزود: مستانه مهاجر "نویسنده" را تدوین می‌کند و با انتخاب صداگذار و آهنگساز مراحل فنی ادامه پیدا می‌کند. اگر فیلم آماده شود آن را در جشنواره فیلم کودک همدان و جشن خانه سینما نمایش می‌دهیم. در بخشی از فیلم موضوع کودک‌آزاری مطرح می‌شود که یکی از معضل‌های جامعه و دغدغه خانواده‌هایی است که نگران بحران‌های اجتماعی هستند. فکر می‌کنم این رویکرد و نگاه مناسب جشنواره فیلم کودک است.

این تهیه‌کننده و بازیگر ادامه داد: فیلم به دلیل قصه، موضوع جذاب، گروه حرفه‌ای و ترکیب بازیگرانی که دارد می‌تواند مخاطب گسترده داشته باشد. حامد زیاران و ملیکا ناظری بازیگران خردسال "نویسنده" در این فیلم حضوری قابل قبول دارند. آنها از جشنواره فیلم کودک همدان جوایزی دریافت کرده‌اند و حضور آنها برای مخاطب کودک و نوجوان جذاب است.

اسماعیلی گفت: از روند تولید راضی هستم و امیدوارم مخاطب هم با "نویسنده" ارتباط برقرار کند. فیلم را بارویکردی حرفه‌ای برای مخاطب عام ساخته‌ایم.

"نویسنده" یک درام روانکاوانه است و فیلمنامه آن را هستی طریقت نوشته است. شخصیت اصلی فیلم یک زن نویسنده است که در زندگی با مشکلاتی مواجه می‌شود.

سایر عوامل این فیلم عبارتند از مشاور کارگردان: تهمینه میلانی، فیلمبردار: علیرضا زرین‌دست ، طراح هنری : مجید میرفخرایی، صداگذاری: اسحاق خانزادی، طراح صحنه و لباس: ملودی اسماعیلی و چهره‌پردازی: سودابه خسروی.