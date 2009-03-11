به گزارش خبرنگار مهر، این آثار با موضوعاتی چون، مظلومیت و آوارگی مردم فلسطین، وحدت کلمه آحاد ملت فلسطین، قدس قبله‌گاه اول مسلمین، وضعیت فلسطین از دیدگاه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین‌المللی، انتفاضه، هولوکاست، صهیونیسم به مثابه یک رژیم نژادپرست، نقش زنان در انتفاضه و ... تولید می‌شود.

این آثار پس از ارزیابی برای حضور در بخش‌های مسابقه جشنواره سرزمین زیتون معرفی می شوند. جشنواره فیلم کوتاه سرزمین زیتون از سوی اتحادیه فیلمسازان کوتاه کشورهای مسلمان و انجمن سینمای جوانان ایران و با همکاری کمیته حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین از 14 تا 16 اردیبهشت 88 به صورت همزمان در ایران، سودان، لبنان و قطر برگزار می‌شود.