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۲۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۴:۰۰

59 فیلم با موضوع فلسطین تولید می‌شود

59 فیلم کوتاه سه دقیقه‌ای با موضوع پایداری و مقاومت مردم مظلوم فلسطین همزمان با جشنواره فیلم کوتاه سرزمین زیتون در دفاتر سینمای جوان در سراسر کشور تولید می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، این آثار با موضوعاتی چون، مظلومیت و آوارگی مردم فلسطین، وحدت کلمه آحاد ملت فلسطین، قدس قبله‌گاه اول مسلمین، وضعیت فلسطین از دیدگاه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین‌المللی، انتفاضه، هولوکاست، صهیونیسم به مثابه یک رژیم نژادپرست، نقش زنان در انتفاضه و ... تولید می‌شود.  

این آثار پس از ارزیابی برای حضور در بخش‌های مسابقه جشنواره سرزمین زیتون معرفی می شوند. جشنواره فیلم کوتاه سرزمین زیتون از سوی اتحادیه فیلمسازان کوتاه کشورهای مسلمان و انجمن سینمای جوانان ایران و با همکاری کمیته حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین از 14 تا 16 اردیبهشت 88 به صورت همزمان در ایران، سودان، لبنان و قطر برگزار می‌شود.

کد مطلب 847952

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