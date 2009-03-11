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۲۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۲:۲۹

دوره تربیت پژوهشگر و محقق علوم قرآنی فردا آغاز می‌شود

مراسم افتتاحیه دومین دوره تربیت پژوهشگر و محقق تفسیر و علوم قرآنی و دومین دوره تربیت مدرس تفسیر فردا پنجشنبه 22 اسفند ماه در ساختمان انجمنهای علمی حوزه علمیه قم برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز تحقیقات قرآن کریم المهدی قم، این مراسم با حضور اساتید و قرآن پژوهان شرکت کننده در این دوره آموزشی خواهد شد.

دکتر سید رضا مؤدب مسئول انجمن قرآن پژوهی ، دکتر محمد فاکر میبدی مدیر مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآن ، دکتر محمد علی رضایی اصفهانی مسئول مرکز تحقیقات قرآن کریم المهدی و دکتر محمد علی حاجی ده آبادی مدیر مؤسسه آموزشهای کوتاه مدت و فرصتهای مطالعاتی جامعة المصطفی العالمیه سخنرانی این مراسم را برعهده خواهند داشت.

این دوره ها با همکاری مراکز آموزشی و پژوهشی قرآنی حوزه علمیه قم و هدف آشنایی قرآن پژوهان حوزه تفسیر و علوم قرآن با جدیدترین روشها و مسائل تخصصی تحقیق و تدریس در این حوزه و کسب مهارتهای علمی و عملی کاربست اندوخته های تفسیری و قرآنی در مدت سه ماه برگزار می شود.

کد مطلب 847953

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