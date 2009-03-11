به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز تحقیقات قرآن کریم المهدی قم، این مراسم با حضور اساتید و قرآن پژوهان شرکت کننده در این دوره آموزشی خواهد شد.

دکتر سید رضا مؤدب مسئول انجمن قرآن پژوهی ، دکتر محمد فاکر میبدی مدیر مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآن ، دکتر محمد علی رضایی اصفهانی مسئول مرکز تحقیقات قرآن کریم المهدی و دکتر محمد علی حاجی ده آبادی مدیر مؤسسه آموزشهای کوتاه مدت و فرصتهای مطالعاتی جامعة المصطفی العالمیه سخنرانی این مراسم را برعهده خواهند داشت.

این دوره ها با همکاری مراکز آموزشی و پژوهشی قرآنی حوزه علمیه قم و هدف آشنایی قرآن پژوهان حوزه تفسیر و علوم قرآن با جدیدترین روشها و مسائل تخصصی تحقیق و تدریس در این حوزه و کسب مهارتهای علمی و عملی کاربست اندوخته های تفسیری و قرآنی در مدت سه ماه برگزار می شود.