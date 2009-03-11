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۲۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۴:۱۹

آیت الله مکارم شیرازی:‏

اسراف در مصرف آب و برق شرعاً جایز نیست

اسراف در مصرف آب و برق شرعاً جایز نیست

قم - خبرگزاری مهر: آیت الله مکارم شیرازی از مراجع عظام تقلید خواستار نهادینه کردن فرهنگ صرفه جویی شد و اسراف در ‏مصرف آب و ‏برق را شرعا جایز ندانست.‏

به گزارش خبرنگار مهر قم، آیت الله مکارم شیرازی قبل از ظهر چهارشنبه در جمع ‏مسئولان دفاتر فرهنگی و دینی وزارت نیرو، مسئله آب و برق ‏را برای جامعه مهم ارزیابی کرد و اظهار ‏داشت: قطع یک ساعت آب و برق مشکلات زیادی برای مردم فراهم می آورد و عزیزان ما در تمام ‏سطوح ‏وزارت نیرو باید توجه ویژه ای به این امر داشته باشند.‏

وی با اشاره به مشکلات خشکسالی در تامین آب و برق گفت: باید این فرهنگ را در جامعه نهادینه نماییم ‏که می توانیم با صرفه جویی بر ‏مشکلات فائق آییم.‏

این مرجع تقلید تاکید کرد: باید از هر گونه اسراف کاری  در مصرف آب و برق شرعا خود داری کنیم.‏

وی ادامه داد: در صورت عدم صرفه جویی کشور دچار مشکلاتی خواهد شد که این مشکلات را به اصل ‏نظام و مذهب سرایت می‌دهند پس ‏لازم است برای محکم کردن پایه های نظام به مسئله صرفه جویی و ‏پرهیز از اسراف وفادار باشیم

آیت الله مکارم شیرازی دربخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش مهم مسایل فرهنگی در نظم جامعه ‏خاطر نشان کرد: در حکومت ‏جمهوری اسلامی نقش مسایل فرهنگی بسیار پراهمیت است و باید به طور ‏ویژه مورد توجه قرار گیرد.‏

وی با بیان این که فرهنگ اسلامی و باورهای دینی تاثیر بسزایی در پیشرفت کارها دارد افزود: وقتی ‏مسئولی بر این باور باشد که اگر یک ‏دقیقه از وقت لازم را برای انجام کارها کم بگذارد مصداق کم ‏فروشی است یعنی به مسایل فرهنگی پایبند است.‏

آیت الله مکارم شیرازی همچنین گفت: پیروزی حزب الله لبنان در جنگ 33 روزه و پیروزی سربازان ‏فلسطینی در جنگ غزه در سایه فرهنگ ‏غنی اسلامی موثر شد زیرا آنها برخلاف دشمنانشان که برای منافع ‏دنیوی می جنگیدند برای پیروزی اسلام نبرد می کردند.‏

کد مطلب 847954

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