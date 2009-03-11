اسراف در مصرف آب و برق شرعاً جایز نیست

به گزارش خبرنگار مهر قم، آیت الله مکارم شیرازی قبل از ظهر چهارشنبه در جمع مسئولان دفاتر فرهنگی و دینی وزارت نیرو، مسئله آب و برق را برای جامعه مهم ارزیابی کرد و اظهار داشت: قطع یک ساعت آب و برق مشکلات زیادی برای مردم فراهم می آورد و عزیزان ما در تمام سطوح وزارت نیرو باید توجه ویژه ای به این امر داشته باشند.
وی با اشاره به مشکلات خشکسالی در تامین آب و برق گفت: باید این فرهنگ را در جامعه نهادینه نماییم که می توانیم با صرفه جویی بر مشکلات فائق آییم.
این مرجع تقلید تاکید کرد: باید از هر گونه اسراف کاری در مصرف آب و برق شرعا خود داری کنیم.
وی ادامه داد: در صورت عدم صرفه جویی کشور دچار مشکلاتی خواهد شد که این مشکلات را به اصل نظام و مذهب سرایت میدهند پس لازم است برای محکم کردن پایه های نظام به مسئله صرفه جویی و پرهیز از اسراف وفادار باشیم
آیت الله مکارم شیرازی دربخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش مهم مسایل فرهنگی در نظم جامعه خاطر نشان کرد: در حکومت جمهوری اسلامی نقش مسایل فرهنگی بسیار پراهمیت است و باید به طور ویژه مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان این که فرهنگ اسلامی و باورهای دینی تاثیر بسزایی در پیشرفت کارها دارد افزود: وقتی مسئولی بر این باور باشد که اگر یک دقیقه از وقت لازم را برای انجام کارها کم بگذارد مصداق کم فروشی است یعنی به مسایل فرهنگی پایبند است.
آیت الله مکارم شیرازی همچنین گفت: پیروزی حزب الله لبنان در جنگ 33 روزه و پیروزی سربازان فلسطینی در جنگ غزه در سایه فرهنگ غنی اسلامی موثر شد زیرا آنها برخلاف دشمنانشان که برای منافع دنیوی می جنگیدند برای پیروزی اسلام نبرد می کردند.
قم - خبرگزاری مهر: آیت الله مکارم شیرازی از مراجع عظام تقلید خواستار نهادینه کردن فرهنگ صرفه جویی شد و اسراف در مصرف آب و برق را شرعا جایز ندانست.
به گزارش خبرنگار مهر قم، آیت الله مکارم شیرازی قبل از ظهر چهارشنبه در جمع مسئولان دفاتر فرهنگی و دینی وزارت نیرو، مسئله آب و برق را برای جامعه مهم ارزیابی کرد و اظهار داشت: قطع یک ساعت آب و برق مشکلات زیادی برای مردم فراهم می آورد و عزیزان ما در تمام سطوح وزارت نیرو باید توجه ویژه ای به این امر داشته باشند.
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