جواد نوروزبیگی تهیه‌کننده این پروژه سینمایی به خبرنگار مهرگفت: نسخه جدید "پستچی سه بار در نمی‌زند" پس از تدوین مجدد، به تازگی آماده نمایش شده و اکنون برای گرفتن پروانه نمایش اقدام کرده‌ایم. تلاش می‌کنیم شرایط اکران فیلم در تابستان سال آینده فراهم شود.

محمدرضا فروتن، علی نصیریان، رویا تیموریان، باران کوثری، پانته‌آ بهرام، امیر جعفری، لیلا زارع و مجید مشیری در "پستچی سه بار در نمی‌زند" بازی کرده‌اند.

در خلاصه داستان دومین فیلم سینمایی فتحی آمده است: مردی در عمارتی خارج شهر دختری را به گروگان می‌گیرد تا پدر دختر را به آن عمارت بکشاند و بر سر ماجراهایی با او تسویه حساب کند. فیلمنامه این فیلم تاریخی، فلسفی در قالبی معمایی و جنایی را فتحی نوشته است.

نوروزبیگی همچنین درباره مجموعه تلویزیونی "شهید بابایی" گفت: تاکنون حضور اصغر نژاد‌ایمانی طراح صحنه و سعید ملکان طراح گریم در این پروژه قطعی شده است. در حال حاضر مشغول انتخاب لوکیشن‌های این مجموعه هستیم.

مجموعه "شهید بابایی" را یدالله صمدی کارگردانی می‌کند. پیش‌تولید این مجموعه 13 قسمتی به تازگی آغاز شده است. با برنامه‌ریزی‌های انجام شده، تصویربرداری در تهران، اصفهان، دزفول و خارج از کشور انجام می‌شود. مجید مجیدی مدیر و مشاور هنری پروژه است و کار اواخر فروردین 88 کلید می‌خورد.