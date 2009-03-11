400 امام جماعت در دستگاه های دولتی مازندران حضور دارند

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، سید محمد کریمی امروز در جلسه هم اندیشی امامان جماعت دستگاه های دولتی مازندران با تاکید بر حضور مدیران دستگاه های اجرایی در نماز جماعت دستگاه مربوطه، اظهار داشت : مدیران دستگاه های اجرایی باید حضور در نمازهای جماعت را بر خود فرض بدانند و صف های ابتدایی نماز های جماعت قرار بگیرند.

وی افزود : حضور به موقع امام جماعت ادارات موجب حضور پر رنگ کارمندان در اقامه نماز خواهد شد.

کریمی با تاکید بر نظافت نمازخانه های ادارات، تصری کرد : تمامی کارمندان وحتی کارگران بایداز سوی امامان جماعت ادارات به شرط رعایت نظافت در اقامه نماز جماعت شرکت کنند.

وی در خصوص خدمت رسانی به مردم گفت : اگر خدمت مبتنی بر ارزش های اسلامی باشد نیازمند هدایت و راهنمایی است.