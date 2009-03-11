پذیرش دانشجو در رشته چاپ و نشر بدون کنکور در خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد مریم اکبری آزاد ظهر چهارشنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران با بیان اینکه علاقمندان زیادی برای ادامه تحصیل در این رشته مورد نیاز استان وجود دارد، افزود: این مسئله بهترین انگیزه ای بود تا این مرکز تحصیلات دانشگاهی این رشته را در گرایش چاپ و امور تکمیلی برای متقاضیان وعلاقمندان رشته مذکور فراهم آورده و بتواند در زمینه تخصصی شدن صنعت چاپ و اشتغال جوانان در استان قدم بردارد.

وی تصریح کرد: خراسان به عنوان دومین قطب چاپ و نشر کشور و داشتن دهها چاپخانه و لیتوگرافی و هنرستانهای چاپ و نشر متاسفانه فاقد رشته دانشگاهی چاپ ونشر بوده است.

اکبری آزاد گفت: به منظور ارتقای کیفی سطح آموزش در این رشته جدید کلیه تمهیدات لازم از جمله به کارگیری اساتید متخصص، کتابخانه تخصصی، کارگاههای آموزشی و بازدید های علمی پیش بینی شده است.

رئیس مرکز خبرنگاران خاطرنشان کرد: تمامی دارندگان دیپلم نظام قدیم آموزش متوسطه یا دیپلم سه ساله نظام جدید، دیپلم نظام جدید فنی و حرفه ای و یا کاردانش به شرط داشتن کارت پایان خدمت برای آقایان می توانند از 21 تا 26 اسفندماه سال جاری با تهیه دفترچه دانشگاه جامع علمی کاربردی از دفاتر پستی در این رشته ثبت نام کنند.

اکبری با بیان اینکه پذیرش در این رشته به صورت پودمانی و در مقطع کاردانی است، افزود: این مرکز برای این دوره مجوز پذیرش 75 نفر دانشجوی شاغل و آزاد را داراست که برگزاری کلاسها برای دانشجویان شاغل در نوبت عصر است.

وی اظهار داشت: همچنین این مرکز در رشته خبرنگاری همزمان با پذیرش دانشجویان چاپ و نشر، مبادرت به جذب 70 دانشجو خواهد کرد.

مرکز آموزش علمی کاربردی خبرنگاران نخستین مرکز اختصاصی دانشگاهی خبر شرق کشور در زمینه علوم ارتباطات، رسانه و خبر است که از فروردین ماه امسال با پذیرش دانشجو در رشته های خبرنگاری و سپس عکاسی خبری و چاپ و نشر آغاز به کار کرد و هم اینک 100 دانشجو و 30 عضو هیئت علمی در آن مشغول به تحصیل و فعالیت هستند.