جهان اسلام به قدرت ایران نیاز دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد پیش از ظهر چهارشنبه در دیدار "شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی" امیر قطر با تاکید بر ضرورت حفظ عزت و استقلال کشورهای اسلامی اظهار داشت: ضروری است کشورهای منطقه با تقویت هر چه بیشتر مناسبات و همکاریها در راستای منافع ملتهای خود تلاش کنند.



رئیس جمهور با اشاره به ناکارآمدی و شکست نظامات بین المللی گفت: قبل از اینکه نظامات جدیدی طراحی و به ملتها تحمیل کنند باید نظامات مربوط به خود را ایجاد کنیم.



وی با اشاره به بحران اقتصاد جهان و شکست نظامهای فعلی بین المللی تصریح کرد: غرب با توجه به شکست نظامهای کنونی بین المللی تلاش می کند مشکلات خود را با ایجاد نظامات جدید مجدداً به سایر ملتها منتقل کند از این رو در شرایط کنونی کشورها و ملتهای مستقل باید با ایجاد نظاماتی که منافع ملی خودشان را تامین می کند از اقدام کشورهای غربی جلوگیری کنند.



شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی نیز در این دیدار با اظهار خرسندی از پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در بخشهای گوناگون اظهار داشت: جهان اسلام به قدرتی مانند ایران نیاز دارد و دستاوردهایی که در این کشور حاصل می شود به نفع جهان اسلام است.



امیر قطر همچنین با اشاره به اوضاع غزه گفت: رژیم صهیونیستی با چراغ سبز برخی کشورها قصد داشت غزه را اشغال کند اما برگزاری اجلاس دوحه و حمایتهای منطقه ای مانع از این اقدام تجاوز طلبانه شد.