دانشجویان سهمیه آزاد در دانشگاه علمی کاربردی شیراز ثبت نام نشدند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، یکی از این پذیرفته شدگان که در پی عدم دریافت پاسخ مناسب به همراهی جمعی دیگر امروز مقابل استانداری فارس تجمع کرده بود ضمن تشریح ماجرا به خبرنگار مهر در شیراز گفت: امسال در دفترچه دانشگاه علمی کاربردی دو سهمیه آزاد و شاغل عنوان شده بود که عده ای از افراد در سهمیه آزاد شرکت کرده و در کنکور قبول شدند.

وی خاطرنشان کرد: پس از پذیرفته شدن ما به دانشگاه مراجعه کردیم و متولیان امر به ما اعلام کردند که برای ثبت نام و انتخاب واحد دهم همین ماه مراجعه کنند و قبل از آن نیز باید در حدود 170هزار تومان شهریه ثابت را پرداخت می کردیم که چنین کاری را نیز انجام دادیم.

این معترض همچنین ادامه داد: پس از این مسائل زمانی که به همراه سایر پذیرفته شدگان سهمیه آزاد که حدود 45 نفر هستیم به محل مراجعه کردیم به ما اعلام شد که امسال در بخش سهمیه آزاد، این دانشگاه پذیرش ندارد و از ثبت نام و انتخاب واحد نیز خودداری کردند و زمانی که علت این کارها را جویا شدیم با ما اعلام کردند که زمان کنکور چنین موضوعی طی اطلاعیه ای اعلام شده است.

وی با اشاره به اینکه به هیچ عنوان چنین توجیهی قابل قبول نیست، افزود: پس از این بارها به دانشگاه مراجعه کردیم که نتیجه نگرفتیم از این رو برای اعلام شکایت به استانداری مراجعه و موضوع را مطرح کردیم البته متولیان امر از جمله دفتر رسیدگی به شکایات به ما قول دادند که موضوع را رسیدگی کنند اما با گذشت این مدت طولانی جواب درستی با ما اعلام نشده است.

وی با بیان اینکه در آخرین مراجعات ما اعلام کردند که فردای آن روز ساعت 9 صبح در این خصوص طی جلسه ای مراتب بررسی و پیگیری می شود اما زمانی که برای شرکت در جلسه مراجعه کردیم متوجه شدیم جلسه ساعت هشت برگزار و تمام شده است، افزود: امروز نیز که برای کسب اطلاع و تعییی تکلیف مراجعه کردیم بازهم جوابی به ما اعلام نشد و به ناچار در مقابل استانداری برای طرح اعتراض خود تجمع کردیم.

این تجمع کننده گفت: برخی از این پذیرفته شدگان دانشجویان شهرهای دیگر بودند اما با توجه به قبولی آنها از دانشگاه سابق خود انصراف داده تا در این دانشگاه ادامه تصحیل دهند که اینگونه با ما برخورد شد.

عدم پاسخگویی رئیس دانشگاه: "من سازمان سنجش نیستم"!

در عین حال زمانی که خبرنگار مهر در تماس تلفنی قصد داشت در مورد این موضوعات با رئیس دانشگاه علمی کاربردی استان فارس مصاحبه کند، وی عنوان کرد: من تمام مسائل را برای تهران و همچنین استانداری توضیح داده ام و زمانیکه تهران به من جواب دهد من نیز پاسخ خواهم داد.

محمد تقی زادگان همچنین در پاسخ به این سئوال که در حال حاضر دانشجویان معطل مانده و بلاتکلیف هستند و تهران چه زمانی بررسیهای خود را اعلام خواهد کرد، گفت: تهران به من جواب دهد من نیز پاسخگوی مسائل هستم، من که سازمان سنجش نیستم.!

وی با عنوان اینکه می خواهم سر کلاس بروم از توضیح پیرامون چگونگی وقوع این مسائل خودداری کرد.