به گزارش خبرگزاری مهر، کرسی مذکور با داوری دکتر غلامحسین معماریان(استادیار دانشگاه علم و صنعت )، دکتر اصغر محمد مرادی (دانشیار دانشگاه علم و صنعت)، دکتر حسن بلخاری(استاد یار فرهنگستان هنر) و خانم دکتر زهرا رهنورد (استاد دانشگاه تهران) برگزار خواهد شد.

همچنین دکتر محسن فیضی(استاد یار دانشگاه علم و صنعت)، دکتر محمد رضا پور جعفر(دانشیار دانشگاه تربیت مدرس)، دکتر علی غفاری(استاد دانشگاه شهید بهشتی) و خانم دکتر بهناز امین زاده(دانشیار دانشگاه تهران) ناقدان این کرسی را تشکیل می‌دهند.

کرسی مذکور روز چهار شنبه 21 اسفندماه ، ساعت 13:30 الی 16 سالن شهید مداح دانشکده معماری و شهر سازی دانشگاه علم و صنعت برپا خواهد شد.



