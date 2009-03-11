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۲۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۲:۳۰

کرسی نظریه‌پردازی "تعامل انسان با فضا در معماری" برگزار می‌شود

کرسی نوآوری "تعامل انسان با فضا در معماری" با ارائه دکتر عبدالحمید نقره کار در دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، کرسی مذکور با داوری دکتر غلامحسین معماریان(استادیار دانشگاه علم و صنعت )، دکتر اصغر محمد مرادی (دانشیار دانشگاه علم و صنعت)، دکتر حسن بلخاری(استاد یار فرهنگستان هنر) و خانم دکتر زهرا رهنورد (استاد دانشگاه تهران) برگزار خواهد شد.

همچنین دکتر محسن فیضی(استاد یار دانشگاه علم و صنعت)، دکتر محمد رضا پور جعفر(دانشیار دانشگاه تربیت مدرس)، دکتر علی غفاری(استاد دانشگاه شهید بهشتی) و خانم دکتر بهناز امین زاده(دانشیار دانشگاه تهران) ناقدان این کرسی را تشکیل می‌دهند.

کرسی مذکور روز چهار شنبه  21 اسفندماه ، ساعت 13:30  الی 16 سالن شهید مداح دانشکده معماری و شهر سازی دانشگاه علم و صنعت برپا خواهد شد. 

 

کد مطلب 847963

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