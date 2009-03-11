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۲۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۶:۲۴

آیت الله نوری همدانی:‏

اسراف در مصرف آب و برق حرام و خیانت به ملت است‏

اسراف در مصرف آب و برق حرام و خیانت به ملت است‏

قم - خبرگزاری مهر: آیت الله نوری همدانی از مراجع تقلید گفت: زیاده‌روی و اسراف در مصرف آب و برق حرام و خیانت به ملت است.‏

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله حسین نوری همدانی ظهر چهارشنبه در دیدار ‏مشاور وزیر نیرو و مسئولان امور فرهنگی ‏این وزارتخانه، صرفه جویی در مصرف آب و برق را لازم و ضروری دانست و با ‏اشاره به تاکید اسلام به مسئله صرفه جویی تصریح کرد: ‏زیاده روی و اسراف در مصرف آب و برق حرام و خیانت به ملت ‏است. ‏ 

وی آب و برق را جزء سرمایه های ملی کشور دانست و گفت: این سرمایه ها برای تمام ملت ایران است و هر کس که در ‏مصرف این ‏سرمایه ها اسراف کند در اصل به همه ملت ایران خیانت کرده است.‏

آیت الله نوری همدانی با توصیه مردم به استفاده بهینه از آب و برق اظهار داشت: باید رسانه ها به خصوص صدا و سیما در ‏نهادینه کردن ‏فرهنگ صرفه جویی تلاش کنند و مردم را به استفاده صحیح تشویق نمایند.‏

وی خواستار ارائه آموزش های لازم در زمینه صرفه جویی به مردم شد و خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت آب و برق در ‏جامعه باید مردم به ‏صرفه جویی و استفاده صحیح از این مایه حیاتی عادت کنند.‏

این مرجع تقلید در بخش دیگری از سخنان خود خلقت را همراه با هدایت از سوی پروردگار دانست و گفت: خداوند با ‏خلقت انسان به عنوان ‏اشرف مخلوقات، برای هدایتش کتابهای آسمانی و اولیاء الهی را فرستاد.‏

وی تصریح کرد: بر ما لازم است که در زیر چتر امامان معصوم (ع)، قرآن و اسلام گام برداریم.‏

آیت الله نوری همدانی در پایان بر استفاده از رهنمودهای امام خمینی (ره) در اداره حکومت اسلامی و الگوبرداری از سیره ‏عملی ایشان تاکید ‏کرد.‏

کد مطلب 847964

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