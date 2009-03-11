اصفهان برای میزبانی مسابقات فوتسال جام باشگاههای آسیا آماده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، شهر اصفهان به عنوان میزبان نخستین دوره مسابقات فوتسال جام باشگاههای آسیا انتخاب شده است اما در گزارش ناظر کنفدراسیون فوتبال آسیا از امکانات این شهر ایراداتی به چشم می خورد که با تاکید AFC باید تا پیش از برگزاری مراسم قرعه کشی رقابت‌ها برطرف شود.

به همین خاطر ستادی در تربیت بدنی استان اصفهان به ریاست مدیرکل تربیت بدنی این استان تشکیل شده است تا اقدامات لازم را در جهت آمادگی شهر اصفهان برای میزبانی این رویداد آسیایی به عمل آورد.

این ستاد امروز به ریاست شیران، مدیرکل تربیت بدنی استان اصفهان با حضور عباس ترابیان، رئیس کمیته فوتسال و فوتبال ساحلی فدراسیون فوتبال، علی اکبر ابرقویی نژاد، رئیس هیئت فوتبال استان اصفهان و جمعی از مسئولان تربیت بدنی این استان تشکیل جلسه داد.

در این نشست مقرر شد تا تاریخ نهم اردیبهشت ماه و پیش از برگزاری مراسم قرعه کشی مسابقات فوتسال قهرمانی جام باشگاه‌های آسیا ایرادات ذکر شده در گزارش نماینده کنفدراسیون فوتبال آسیا و در بازدید دوباره نمایندگان AFC هیچ کاستی به چشم نخورد.