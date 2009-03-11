آغاز ثبت نام دوره های کاردانی پودمانی دانشگاه علمی کاربردی

به گزارش خبرگزاری مهر، داوطلبان می توانند با مراجعه به دفاتر پستی سراسر کشور دفترچه ثبت نام و کارت اعتباری مربوطه را دریافت کنند. متقاضیان باید به صورت اینترنتی از طریق پایگاه الکترونیکی سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس www.SANJESH.org نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

پذیرش دوره های کاردانی علمی کاربردی پودمانی در 122 کدرشته، هزار و 510 کدرشته محل، 353 مرکز آموزش علمی کاربردی، 30 اتان و 138 شهر در سراسر کشور انجام می شود و حدود 100 هزار نفر نیز در این دوره پذیرفته می شوند.

پذیرش در دوره های کاردانی علمی کاربردی پودمانی بر اساس معدل کل دیپلم و با توجه به اولویت های بومی و غیربومی، سهمیه شاغل، آزاد و ایثارگر انجام می شود.

معافیت تحصیلی به پذیرفته شدگان این دوره ها تعلق نمی گیرد.