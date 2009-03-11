استفاده از ابزارهای جدید در امور فرهنگی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، مشاور وزیر نیرو و بازرس ویژه این وزارتخانه، ظهر چهارشنبه در گردهمایی ‏مسئولان امور فرهنگی دفاتر وزارت ‏نیرو که در سالن جلسات شرکت آب و فاضلاب استان قم برگزار شد، خدمت به مردم را ‏در جامعه اسلامی در کنار امرار معاش، انجام وظیفه ‏الهی دانست و خاطرنشان کرد: این امر نعمت بسیار بزرگی است که باید با ‏نیت خالص به آن توجه داشته باشیم.‏



سید عبدالحمید ثمره هاشمی انقلاب ایران را مبتنی بر عقیده دانست و اظهار داشت: انقلاب ایران بر پایه اعتقادات محکم ‏اسلامی استوار ‏شده و لازم است در همه بخشهای نظام مقدس جمهوری اسلامی به طور مستمر و مداوم اهداف عالیه این نظام ‏را متذکر باشیم.‏



وی با بیان اینکه وزارت نیرو با تمام اقشار جامعه ارتباط مستقیم دارد، افزود: شرکتهای زیرمجموعه وزارت نیرو باید با ‏خدمت خالصانه در ‏جهت رفع نیازهای مردم تلاش کنند.‏



مشاور وزیر نیرو پرداختن به امور فرهنگی را مقدس و ارزشی دانست و خاطرنشان کرد: امیدواریم مسئولان دفاتر امور ‏فرهنگی وزارت نیرو ‏زمینه مسئولیت پذیری حداکثری را در کارمندان فراهم آورند و این فعالیت ها در نهایت به خدمت رسانی ‏بهتر به مردم بیانجامد.‏



وی در ادامه استفاده از ابزارهای جدید را برای ارائه امور فرهنگی لازم دانست و گفت: در دنیای امروز با توسعه و تنوع شیوه ‏های تبلیغی ‏ممکن است روش های قدیمی کارآمدی و نتیجه کافی را دربر نداشته باشد و لذا لازم است از ابزار های جدید ‏استفاده شود.‏



ثمره هاشمی اظهار داشت: با توجه به فراگیر بودن صدا و سیما در کشور و حتی خارج از کشور، استفاده از ظرفیتهای این ‏سازمان در امور ‏فرهنگی، تبلیغی و اطلاع رسانی بسیار مهم و پراهمیت است.‏



وی خدمت‌رسانی به مردم در وزارت نیرو را بسیار مهم خواند و تاکید کرد: با نزدیک شدن به ایام انتخابات، شرکتهای ‏زیرمجموعه وزارت ‏نیرو با پرهیز از هرگونه ورود به مباحث انتخاباتی و با ایجاد فضایی توام با همدلی و همفکری و احساس ‏مسئولیت تا روز آخر به انجام وظیفه ‏بپردازند.‏



بازرس ویژه وزارت نیرو در ادامه استمرار خشکسالی در کشور را یادآور شد و با اشاره به آمارهای سرانه مصرف آب و برق ‏در کشور گفت: ‏متاسفانه سرانه مصرف آب و برق درکشور بسیار فراتر از استاندارد جهانی است که باید با اطلاع رسانی و ‏فرهنگ سازی مناسب و به موقع، ‏مردم را به صرفه‌جویی و استفاده بهینه از این منابع رهنمون کنیم.