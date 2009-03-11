استفاده از ابزارهای جدید در امور فرهنگی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، مشاور وزیر نیرو و بازرس ویژه این وزارتخانه، ظهر چهارشنبه در گردهمایی مسئولان امور فرهنگی دفاتر وزارت نیرو که در سالن جلسات شرکت آب و فاضلاب استان قم برگزار شد، خدمت به مردم را در جامعه اسلامی در کنار امرار معاش، انجام وظیفه الهی دانست و خاطرنشان کرد: این امر نعمت بسیار بزرگی است که باید با نیت خالص به آن توجه داشته باشیم.
سید عبدالحمید ثمره هاشمی انقلاب ایران را مبتنی بر عقیده دانست و اظهار داشت: انقلاب ایران بر پایه اعتقادات محکم اسلامی استوار شده و لازم است در همه بخشهای نظام مقدس جمهوری اسلامی به طور مستمر و مداوم اهداف عالیه این نظام را متذکر باشیم.
وی با بیان اینکه وزارت نیرو با تمام اقشار جامعه ارتباط مستقیم دارد، افزود: شرکتهای زیرمجموعه وزارت نیرو باید با خدمت خالصانه در جهت رفع نیازهای مردم تلاش کنند.
مشاور وزیر نیرو پرداختن به امور فرهنگی را مقدس و ارزشی دانست و خاطرنشان کرد: امیدواریم مسئولان دفاتر امور فرهنگی وزارت نیرو زمینه مسئولیت پذیری حداکثری را در کارمندان فراهم آورند و این فعالیت ها در نهایت به خدمت رسانی بهتر به مردم بیانجامد.
وی در ادامه استفاده از ابزارهای جدید را برای ارائه امور فرهنگی لازم دانست و گفت: در دنیای امروز با توسعه و تنوع شیوه های تبلیغی ممکن است روش های قدیمی کارآمدی و نتیجه کافی را دربر نداشته باشد و لذا لازم است از ابزار های جدید استفاده شود.
ثمره هاشمی اظهار داشت: با توجه به فراگیر بودن صدا و سیما در کشور و حتی خارج از کشور، استفاده از ظرفیتهای این سازمان در امور فرهنگی، تبلیغی و اطلاع رسانی بسیار مهم و پراهمیت است.
وی خدمترسانی به مردم در وزارت نیرو را بسیار مهم خواند و تاکید کرد: با نزدیک شدن به ایام انتخابات، شرکتهای زیرمجموعه وزارت نیرو با پرهیز از هرگونه ورود به مباحث انتخاباتی و با ایجاد فضایی توام با همدلی و همفکری و احساس مسئولیت تا روز آخر به انجام وظیفه بپردازند.
بازرس ویژه وزارت نیرو در ادامه استمرار خشکسالی در کشور را یادآور شد و با اشاره به آمارهای سرانه مصرف آب و برق در کشور گفت: متاسفانه سرانه مصرف آب و برق درکشور بسیار فراتر از استاندارد جهانی است که باید با اطلاع رسانی و فرهنگ سازی مناسب و به موقع، مردم را به صرفهجویی و استفاده بهینه از این منابع رهنمون کنیم.
قم - خبرگزاری مهر: مشاور وزیر نیرو استفاده از ابزارهای جدید را در دنیای امروز با توجه به توسعه و تنوع شیوههای تبلیغی ضروری است.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، مشاور وزیر نیرو و بازرس ویژه این وزارتخانه، ظهر چهارشنبه در گردهمایی مسئولان امور فرهنگی دفاتر وزارت نیرو که در سالن جلسات شرکت آب و فاضلاب استان قم برگزار شد، خدمت به مردم را در جامعه اسلامی در کنار امرار معاش، انجام وظیفه الهی دانست و خاطرنشان کرد: این امر نعمت بسیار بزرگی است که باید با نیت خالص به آن توجه داشته باشیم.
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