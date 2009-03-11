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۲۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۶:۴۴

سهم جرایم مربوط به اصناف در نیشابور یک درصد است

مشهد - خبرگزاری مهر: فرماندهی انتظامی نیشابور سهم جرایم مربوط به اصناف را در این شهرستان یک درصد عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در نیشابور سرهنگ پاسدار ابوالقاسم باروح ظهر چهارشنبه در گردهمایی مسئولان اتحادیه های صنفی نیشابور افزود: بافت قدیمی مغازه ها و عدم رعایت مسائل ایمنی و پیشگیرانه از عوامل موثر در سرقت از مغازه هاست که سهم یک درصدی آن بسیار ناچیز است.

وی با اشاره به تعطیلات ایام نوروز گفت: برای برقراری امنیت تدابیری اندیشیده شده و طرح هایی به اجرا در خواهد آمد.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص ازدحام مردمی برای معاینه فنی خودروها گفت: وجود 60 هزار خودرو در شهرستان و عدم برخورداری نیشابور از یک مرکز معاینه فنی باعث شده است که علاوه بر همشهریان، برخی شهروندان سبزوار و مشهد نیز برای دریافت کارت معاینه فنی به نیشابور مراجعه نمایند و این امر باعث ازدحام مردمی شده است.

وی در ادامه از آمادگی ناجا برای ساماندهی خودروهای شخصی مستقر در میدان باغرود خبر داد.

فرماندار نیشابور نیز در این گردهمایی گفت: اصناف با آغاز سال جدید مراقب قشر ضعیف و مستضعف باشند و سعی کنید بازار را به سوی عدالت و توجه مستضعفان ببرند.

سید جلال هاشمی افزود: واگذاری کار و امور به مردم و خصوصی سازی در راس برنامه های نظام و دولت است.

وی ضمن دعوت از بازاریان و اصناف به استفاده از ابزارهای دیجیتال و مدرن و نیز همگامی با تکنولوژی های جدید جهت سهولت کارها آنها را به مشارکت و همکاری با شورای شهر و شهرداری در جهت زیباسازی مبلمان شهری و گرایش به سمت واحدهای تعاونی و تجاری بزرگ  جهت کاهش هزینه ها و آسایش مردم در تهیه امکانات خود فرا خواند.

وی اهداف برگزاری این گردهمایی را ایجاد تعامل بین اتحادیه های صنفی، بررسی مشکلات آنان، ایجاد تفاهم متقابل دستگاه های اجرایی و اتحادیه ها و نیز افزایش سطح وفاق و همدلی  دانست.

در این گردهمایی بالا بودن سود تسهیلات بانکی، وضعیت چهار شنبه بازار محلی، نامناسب بودن فضای میدان بار فعلی و طولانی شدن بروکراسی اداری در برخی از ادارات از اهم مشکلات مطروحه بود.

در ادامه مسئولان مربوط  ضمن پاسخ به سئوالان طرح شده، به تشریح اقدامات انجام شده و برنامه های آتی پرداختند.

کد مطلب 847970

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