سهم جرایم مربوط به اصناف در نیشابور یک درصد است

به گزارش خبرنگار مهر در نیشابور سرهنگ پاسدار ابوالقاسم باروح ظهر چهارشنبه در گردهمایی مسئولان اتحادیه های صنفی نیشابور افزود: بافت قدیمی مغازه ها و عدم رعایت مسائل ایمنی و پیشگیرانه از عوامل موثر در سرقت از مغازه هاست که سهم یک درصدی آن بسیار ناچیز است.

وی با اشاره به تعطیلات ایام نوروز گفت: برای برقراری امنیت تدابیری اندیشیده شده و طرح هایی به اجرا در خواهد آمد.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص ازدحام مردمی برای معاینه فنی خودروها گفت: وجود 60 هزار خودرو در شهرستان و عدم برخورداری نیشابور از یک مرکز معاینه فنی باعث شده است که علاوه بر همشهریان، برخی شهروندان سبزوار و مشهد نیز برای دریافت کارت معاینه فنی به نیشابور مراجعه نمایند و این امر باعث ازدحام مردمی شده است.

وی در ادامه از آمادگی ناجا برای ساماندهی خودروهای شخصی مستقر در میدان باغرود خبر داد.

فرماندار نیشابور نیز در این گردهمایی گفت: اصناف با آغاز سال جدید مراقب قشر ضعیف و مستضعف باشند و سعی کنید بازار را به سوی عدالت و توجه مستضعفان ببرند.

سید جلال هاشمی افزود: واگذاری کار و امور به مردم و خصوصی سازی در راس برنامه های نظام و دولت است.

وی ضمن دعوت از بازاریان و اصناف به استفاده از ابزارهای دیجیتال و مدرن و نیز همگامی با تکنولوژی های جدید جهت سهولت کارها آنها را به مشارکت و همکاری با شورای شهر و شهرداری در جهت زیباسازی مبلمان شهری و گرایش به سمت واحدهای تعاونی و تجاری بزرگ جهت کاهش هزینه ها و آسایش مردم در تهیه امکانات خود فرا خواند.

وی اهداف برگزاری این گردهمایی را ایجاد تعامل بین اتحادیه های صنفی، بررسی مشکلات آنان، ایجاد تفاهم متقابل دستگاه های اجرایی و اتحادیه ها و نیز افزایش سطح وفاق و همدلی دانست.

در این گردهمایی بالا بودن سود تسهیلات بانکی، وضعیت چهار شنبه بازار محلی، نامناسب بودن فضای میدان بار فعلی و طولانی شدن بروکراسی اداری در برخی از ادارات از اهم مشکلات مطروحه بود.

در ادامه مسئولان مربوط ضمن پاسخ به سئوالان طرح شده، به تشریح اقدامات انجام شده و برنامه های آتی پرداختند.