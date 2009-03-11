تدوین برنامه جامع پنج ساله حوزه هنری خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، سید‌صولت مرتضوی ظهر چهارشنبه در دیدار رئیس حوزه هنری خراسان جنوبی خواستار افزایش حضور حوزه هنری در عرصه‌ های هنری استان شد.

رئیس حوزه هنری خراسان جنوبی نیز در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از مسائل و مشکلات حوزه هنری استان، خواستار توجه بیشتر استانداری به این مجموعه هنری و نیز افزایش اعتبارات جاری و عمرانی شد.

مهدی حبیبی با بیان اینکه حوزه هنری دارای ظرفیت‌ های بسیار بالایی است، گفت: با مساعدت استاندار و دیگر مسئولان پیش ‌بینی می ‌شود در سال آینده گام‌های مؤثری در مسیر توسعه فرهنگ و هنر منطقه برداشته شود.

رئیس حوزه هنری خراسان جنوبی هچنین امروز طی دیداری با مدیر کل صدا و سیمای استان نیز ضمن تشریح فعالیت‌ها و توانمندی ‌های حوزه هنری خواستار همکاری بیشتر این دو نهاد فرهنگی شد.

مهدی حبیبی در این دیدار با اشاره به ظرفیت‌ های هنرمندان حوزه هنری استان بر تشکیل کارگروه‌های ویژه در این زمینه تاکید کرد.

نورالدین جعفری مدیر کل صدا و سیمای خراسان جنوبی نیز با اشاره به نوپا بودن صدا و سیمای مرکز خراسان جنوبی و نیز آغاز به کار شبکه استانی در تیرماه 88‌، ضمن استقبال از افزایش همکاری‌های متقابل خواستار تولید برنامه در حوزه‌ های صدا، نمایش تلویزیونی، فیلم و انیمیشن از سوی حوزه هنری استان شد.