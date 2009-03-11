90 درصد طرحهای بزرگ بنگاههای اقتصادی زودبازده گلستان موفق بودند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمدرضا ربیعی ظهر چهارشنبه در ستاد سرمایه گذاری استان افزود: تاکنون در استان هفت هزار و 600 میلیارد ریال در بانکهای عامل قرارداد منعقد شده که از این میزان شش هزار و 800 میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت شده است.

وی اظهار داشت: تمامی طرحهای به بهره برداری رسیده از محل تسهیلات بنگاههای زودبازده اقتصادی مورد بازدید قرار می گیرند.



ربیعی با تاکید بر اینکه نظارت بر طرحهای به بهره برداری شده باید مستمر، دقیق و هدفمند باشد، خاطرنشان کرد: نتایج به دست آمده از این بازدیدها در رفع مشکلات مجریان طرح های بنگاههای زودبازده موثر خواهد بود.



رئیس سازمان کار و امور اجتماعی گلستان بیان داشت: طرح تمام شماری در چهار استان کشور از جمله گلستان به صورت پایلوت در حال اجرا است و بخشهای مختلف باید همکاری لازم داشته باشند.

وی یادآورشد: 79 درصد تعداد طرحهای بنگاههای زودبازده اقتصادی خوداشتغالی بوده است در حالی که همین میزان کمتر از 15 درصد تسهیلات را به خود اختصاص می دهند.

