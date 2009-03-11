پیش بینی جذب 5/13 میلیارد یورو سرمایه داخلی و خارجی در طرح جامع قشم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، حسین سلطانی نیا، اصلاح آئین نامه عملیات پولی و بانکی مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران را به منظور تسهیل و تشویق سرمایه گذاری، حفظ موقعیت رقابتی بین المللی، ارتقاء سطح خدمات بانکی در مناطق آزاد در سطح استانداردهای جهانی و پاسخگویی به انتظارات سرمایه گذاران داخلی و خارجی را از مهمترین اقدامات این طرح دانست.

نماینده تام الاختیار وزارت بازرگانی در اجرای پروژه نمونه و امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افزود: بسترسازی جهت حضور بیمه های خارجی در مناطق آزاد از طریق اصلاح قوانین و نیز برطرف کردن موانع قانونی و وضع مقررات ایجاد بورسهای بین المللی در مناطق آزاد به منظور مدیریت بازار سرمایه گذاری خارجی در کشور نیز از شاخصهای دستاوردهای مهم طرح ملی ساماندهی روابط اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در حوزه خلیج فارس است.

وی تصریح کرد: ارائه طرح، مصوبه و پیگیری تسری دایره منطقه آزاد به کل جزیره قشم یکی از الزامات اساسی طرح ملی ساماندهی است و اجرای این طرح باعث ایجاد حاکمیت واحد و وحدت مدیریت و از قوه به فعل درآمدن توانمندیها، فرصتها و مزیتهای تجاری، صنعتی، سرمایه گذاری و توریستی قشم می شود.

به گفته سلطانی نیا، در همین راستا برابر بررسیهای کارشناسی پیش بینی می شود حدود 5/13 میلیارد یورو سرمایه های داخلی و خارجی براساس طرح جامع قشم جذب شود.

وی معرفی فرصتهای تجاری و سرمایه گذاری، مزیتا و جاذبه های جزیره قشم را زمینه ساز ارتقاء وضعیت اقتصادی تجاری این جزیره دانست و گفت: این معرفی تاکنون موجبات جذب سرمایه گذاران خارجی و داخلی را فراهم ساخته است و به طوریکه طی دو سال گذشته حدود 7/3 میلیارد دلار سرمایه جذب شده است.

گفتنی است، اجرای طرح سوخت رسانی به کشتیها در جزیره قشم، تصویب و پیگیری 28 پروژه مهم زیربنایی، بسترسازی به منظور بهره برداری از ظرفیتهای اسکله کاوه، مقدمات تامین بانک مستقل در مناطق آزاد کشور، اعزام هیئت های متعدد تجاری، اخذ 18 تصویب نامه مهم از هیئت وزیران از جمله فعالیتها در چارچوب این طرح عنوان شده است.