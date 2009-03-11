پراستنادترین دانشمند ایرانی معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری از میان دانشمندانی که موفق به نمایه مستندات علمی خود در ISI شده اند، دکتر جواد صالحی به عنوان پراستناد ترین دانشمند شناخته شد.

دکتر صالحی استاد مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف تنها دانشمند ایرانی است که در فهرست پراستنادترین دانشمندان موسسه اطلاعات علمی قرار گرفته است.

وی کارشناسی ارشد و دکتری خود را از دانشگاه کالیفرنیای جنوبی دریافت کرده است.

موسسه اطلاعات علمی ISI یکی از موسسات بین المللی است که دانشمندان جهان را در رشته های مختلف رتبه بندی و ارزیابی می کند.