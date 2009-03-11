سعید سعدی تهیه‌کننده این پروژه سینمایی به خبرنگار مهر گفت: حدود 15 دقیقه فیلم کوتاه شده و هم اکنون نسخه جدید آن حدود 120 دقیقه است. صداگذاری "تردید" به دلیل عجله‌ای که برای رسیدن فیلم به جشنواره داشتیم کمی مشکل دارد. به همین دلیل پرویز آبنار اکنون روی این مسئله کار می‌کند.



وی افزود: با تدوین مجدد باید در موسیقی فیلم نیز تغییرات ایجاد شود که اکنون علی صمدپور مشغول این کار است. فکر می‌کنم "تردید" ابتدای فروردین 88 آماده نمایش شود. سعی می‌کنیم شرایط اکران دوم نوروز 88 برای این فیلم فراهم شود.



در خلاصه داستان "تردید" آمده است: پدر سیاوش در یک حادثه مرده و عموی او ثروت خانواده را در دست گرفته است. سیاوش به دخترعمه خود مهتاب علاقه دارد. او که هنوز از خبر درگذشت پدرش حیران است خبری عجیب‌تر می‌شنود. اینکه مادرش قصد دارد با عمویش ازدواج کند. سیاوش متوجه می‌شود مرگ پدر طبیعی نبوده و او را به قتل رسانده‌اند و ...

بهرام رادان، حامد کمیلی، علیرضا شجاع‌نوری، مهتاب کرامتی، ترانه علیدوستی، کاوه کاویان، رزا آرایش، توفان مهردادیان و مهرداد فلاحتگر بازیگران، بهرام بدخشانی فیلمبردار، امیر اثباتی طراح صحنه و لباس، محمدرضا قومی طراح گریم، محمد فوقانی عکاس، محسن روزبهانی جلوه‌های ویژه و شرکت پاسارگاد با مشارکت فدک‌فیلم سرمایه‌گذار "تردید" هستند.