مدیریت زائران حرم مطهر رضوی تاکنون فاقد طرحی جامع بوده است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، امیرحسین قاضی زاده بعد از ظهر چهارشنبه در نشست خبری اجرای طرح ضامن کارت در جمع خبرنگاران با بیان اینکه شهر مشهد بیشتر از توان خود گردشگر و زائر دارد، افزود: در مشهد نیاز به جذب توریسم نداریم، بلکه تلاش ما در این حوزه، باید بر ارتقا سطح امکانات و مدیریتی درست متناسب با شان مبارک حضرت رضا (ع) استوار باشد.

نماینده مردم مشهد در مجلس گفت: هدف بسیاری از زائران مشهد مسافرت مذهبی است و ما به عنوان میزبان نباید با طرح مسائل حاشیه ای و جانبی فیض زیارت معنوی را از آنها سلب کنیم.

وی تصریح کرد: منابع کافی برای ساماندهی امور جهت رفاه زائرین، تولیت واحد که وظیفه اش ایجاد هماهنگی باشد و نیز سازمانی برای فراهم کردن زیرساختهای لازم و پیگیری پروژه ها سه اصل مرتبط در ایجاد رفاه و رضایت زائرین برای مشهد محسوب می شود.

نماینده مردم مشهد در مجلس در ادامه با اشاره به تخصیص اعتباری در مجلس مبتنی بر توسعه کمی و کیفی زیارت امام رضا (ع) اظهار داشت: بی شک تخصیص این اعتبار نقش بسزایی در گسترش فرهنگ رضوی خواهد داشت.

وی با بیان اینکه متاسفانه تاکنون فاقد یک طرح جامع در این بستر بوده ایم، افزود: برای ساماندهی مدیریت زیارت امام رضا (ع) در جذب توریسم در حوزه بین الملل، مطالعات جامعی در دست است.

وی در پایان، طرحهایی از قبیل پروژه ضامن کارت را برای رفاه زائرین بسیار مفید ارزیابی کرد.

فرماندار مشهد نیز در این نشست گفت: ارائه تسهیلات مناسب به زائران باعث افزایش میزان ماندگاری آنها در مشهد می شود.

حسن موحدیان اظهار داشت: از جمله این تسهیلات اطلاع رسانی به زائران از طریق ارائه ضامن کارت است.

وی افزود: از طریق این کارتها علاوه بر اطلاع رسانی به مسافران مشهدالرضا می توانیم اطلاعات و آمار دقیقی از زائرین و کسانی که وارد مشهد شده اند نیز داشته باشیم.

فرماندار مشهد خاطرنشان کرد: همچنین زائرانی که وارد شهر مشهد می شوند با گرفتن این گونه کارتها می توانند با اعلام ورود خود به شهر از طریق سامانه اطلاع رسانی آن از مزایا و تسهیلات تعریف شده کارت مذکور استفاده کنند و یکسری اطلاعات نیز به وسیله پیام کوتاه دریافت نمایند.

موحدیان تصریح کرد: به وسیله این کارت وضعیت شهر مشهد به زائران معرفی می شود و با آن می توانند از تسهیلات و تخفیفاتی که در نظر گرفته شده نیز در مکانهای مختلف استفاده کنند.

وی در پایان یادآور شد: ارائه ضامن کارت یک برنامه جامع و کامل است که می تواند باعث افزایش ماندگاری زائرین در شهر مشهد شود.

پروژه ملی ضامن کارت از 20 اسفند ماه جاری لغایت 15 فروردین 88 با همکاری ستاد تسهیلات زائرین فرمانداری مشهد، شهرداری و سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی برگزار می شود.