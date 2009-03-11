۲۱ اسفند ۱۳۸۷، ۱۲:۵۰

بلخاری:

آشنایی با فلسفه هنر شرق از اولویتهای پژوهشی ایران است

در جلسه علمی میان مسئولان فرهنگستان هنر ایران و فرهنگستان هنر چین حسن بلخاری آشنایی با فلسفه هنر شرق را از اولویتهای پژوهشی فرهنگستان هنر ایران است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه که با حضور روسای دانشکده‌های تئاتر، زیبایی‌شناسی، رئیس بخش میراث فرهنگی غیرمادی، رئیس گروه هنر چین، رئیس انتشارات فرهنگستان هنر چین، رئیس دانشکده موسیقی و رئیس پژوهشکده خوشنویسی چین برگزار شد، طرفین  بر زمینه‌های همکاری میان هر دو فرهنگستان اشاره کردند.

دکتر وانگ، مسئول دانشکده زیبایی شناسی چین نیز اعلام کرد در حال تهیه کتابی درباره زیبایی شناسی شرق برای تدریس در مدارس و دانشگاه‌ها است. او گفت: در این کتاب برای اولین بار یک بخش مستقل درباره هنر ایران گنجانده می‌شود.

دکتر بلخاری، رئیس پژوهشکده هنر فرهنگستان هنر ایران، در جلسه این جلسه به رابطه حکمت و فلسفه هنر شرقی اشاره کرد و به موضوع تاریخ و ریشه حکمی موضوع هنر پرداخت. او همچنین اعلام کرد: در فرهنگستان هنر ایران، بخش مستقلی با محورآشنایی با فلسفه هنر شرق تأسیس شده است. 

