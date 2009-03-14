هفت اثر موسیقایی کرمانشاه به عنوان آثار فاخر صدا و سیما شناخته شدند

عبدالرضا آرمانده در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه اظهار داشت: در بین 15 اثر تصویبی ارسالی از کرمانشاه، هفت اثر موسیقایی این مرکز بعد از بررسی به عنوان آثار فاخر و کیفی صدا و سیمای کشور شناخته شدند.

وی قطعه "شنه ی واران" به آهنگسازی شهاب و شاهین متقی فر و خوانندگی بهروز باوند پور، قطعه "میهن"به آهنگسازی بهنام پهلوانی نژاد و همخوانی رویا کلاته و نگین حسینی در بخش موسیقی کودکان، قطعه "سفر" به آهنگسازی امیر جباریان در بخش موسیقی بی کلام، قطعه "عشق خدایی"به آهنگسازی پدرام جعفر زاده و امیر جباریان و خوانندگی عبدالرضا آرمانده، قطعه "روشنایی گیان" به آهنگسازی مصطفی اسد زاده و شهاب متقی فر و خوانندگی مصطفی اسد زاده، قطعه"چشم در راه" به آهنگسازی آرشام خرسند پور و خوانندگی بیژن صادقی و قطعه"هلاتنی دواره"به آهنگسازی شهاب متقی فر و خوانندگی مسعود جوانروح را هفت اثر فاخر موسیقایی صدا و سیما مرکز کرمانشاه اعلام کرد.

آرمانده در ادامه با بیان اینکه سال گذشته نیز 9 اثر این مرکز به عنوان آثار فاخر موسیقایی شناخته شد، گفت: سال گذشته از بین 45 اثر ارسالی 9 اثر به عنوان آثار فاخر شناخته شد اما در سال جاری از بین 15 اثر هفت اثر برگزیده شد که این نشان از روی آوری واحد موسیقی مرکز کرمانشاه به تولید آثار کیفی تر است.

مدیر واحد موسیقی صدا و سیمای مرکز کرمانشاه خاطرنشان کرد: این افتخار حاصل تلاش هنرمندان کرمانشاهی و توجه ویژه سازمان به تولید آثار هنری با محتوای غنی است.