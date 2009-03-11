افزایش 3.5 برابری اعتبارات نوسازی ناوگان راهداری خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، ابراهیم نصری ظهر چهارشنبه در بازدید از ناوگان راهداری استان افزود: نوسازی ناوگان کاهش مصرف سوخت و افزایش ایمنی را به همراه داشته و از طرح‌ های جدید وزارت راه و ترابری محسوب می ‌شود.

وی ادامه داد: در سال جاری تعداد 16 دستگاه انواع ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین و دو دستگاه برف خور خریداری شده است.

وی با اشاره به افزایش سه برابری اعتبارات نوسازی ناوگان ‌ها در سال جاری تصریح کرد: سال گذشته اعتبارات اختصاص یافته به نوسازی ناوگان راهداری شش میلیارد ریال بود و این رقم امسال به 20 میلیارد ریال افزایش یافته است.

نصری با اشاره به اقدامات اداره کل راه استان در بحث ایمن ‌سازی جاده‌ها گفت: برای نخستین بار شیب شیروانی 560 کیلومتر از جاده‌ های استان اصلاح شده و برای جلوگیری از انحراف خودروها در مواقع خواب آلودگی رانندگان در 140 کیلومتر شانه راه‌ ها شیار لرزاننده نصب شده است.

وی به ایجاد خط ‌های اکستروژن در عرض جاده‌ های استان اشاره کرد و اظهار داشت: در شش ماهه دوم سال جاری بالغ بر یک هزار و 800 متر خطوط اکستروژن با اعتبار800 میلیون ریال در نقاط حادثه خیزی چون قاین کمربندی بشرویه و سه راهی شهید زارع عملیاتی شد.

نصری اضافه کرد: از نقطه نظر کارشناسی، ایمن سازی بر دو اصل نرم افزاری و سخت افزاری استوار بوده که مبحث سخت افزاری مواردی چون مهندسی جاده‌ ها، نورپردازی نامناسب معابر، عدم وجود تابلوهای کافی و غیرمرتبط و جانمایی نامناسب را شامل می ‌شود و و مبحث نرم ‌افزاری که بیشترین عامل تصادفات جاده‌ ای را در بردارد ریشه در فرهنگ رانند گی، مهارت و اطلاع ‌‌رسانی در این عرصه دارد.

مدیر کل راه و ترابری خراسان جنوبی‌ در خصوص اهم فعالیت‌ های انجام شده در زمینه ایمن‌ سازی و بهسازی جاده ‌ها گفت: شناسایی و اصلاح نقاط حادثه خیز، نصب علائم، اجرای خط کشی گرم و سرد، همکاری برای توسعه تقویت و تجهیز پایگاه ‌های امداد جاده ‌ای، گسترش کنترل نامحسوس با همکاری پلیس راه از جمله فعالیت‌ های در دست انجام راه و ترابری استان در این بخش است.