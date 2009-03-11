نام دریای شمال ایران "خزر" نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب "نام دریای شمال ایران" تالیف عنایت الله رضا در مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی (مرکز پژوهشهای ایرانی و اسلامی) به زیر چاپ رفته است.

این کتاب درباره نام و پیشینه تاریخی و خصایص جغرافیای دریای مازندران است که در آن عنایت الله رضا به بررسی این موضوع پرداخته و یادآور شده که "اطلاق نادرست "خزر" بر این دریا منسوب به قوم خزر است که متاسفانه در اسناد و مکالمات امروز دولت ایران هم به کار می رود.

عنایت‌الله رضا مهمترین انگیزه تحقیق حاضر را همین اطلاق نادرست عنوان کرده و در کتابش منشأ این امر را نشان داده و مدعی شده است که نامهای "هیرکانیا" و سپس "کاسپی" که این یکی تا امروز هم در جهان رایج است نام اصلی این دریاست.

عنایت الله رضا مدیر بخش جغرافیا و عضو شورای عالی علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی است و تا کنون برخی کتابهایی مانند تمدن ایران ساسانی (نوشته لوکونین)، طبقه جدید (نوشته میلوان جیلاس)، اسرار مرگ استالین (نوشته آوتور خانوف)، به زمامداران شوروی نوشته (الکساندر سولژنیتسین) را ترجمه و کتابهایی مانند آذربایجان و اران، ایران از دوران باستان تا آغاز عهد مغول، کمونیسم و دموکراسی، مارکسیسم و ماجرای بیگانگی انسان، ایران و ترکان در روزگار ساسانیان و کمونیسم اروپایی را منتشر کرده است.

