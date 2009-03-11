تشکلهای غیر دولتی پدیده دهه چهارم انقلاب هستند

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، علی اکبر عصارنیا ظهر چهارشنبه در نهمین جلسه شورای هماهنگی تشکلهای غیردولتی جوانان استان سمنان گفت: باید برای گسترش تشکلهای غیردولتی و توسعه فعالیتها برنامه ریزی شود.

وی افزود: تصمیم گیران مسائل اقتصادی به این نتیجه رسیده اند که باید ساختارها را به شکل جدید بازنگری کنند و ما باید در بحث فرهنگی و اجتماعی نیز به دنبال ساختار جدید باشیم .

وی با اشاره به اینکه باید ساختار فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی نگرش جدی داشته باشد، اظهار داشت: ذهن ما تنها در موضوعات خلاصه شده است و نباید فعالیتهای ما فقط به موضوع ازدواج، اشتغال، تحصیل و آموزش و بهداشت خلاصه شود.

به گفته وی، مهمترین ماموریتی که تشکلهای غیردولتی بر عهده دارند سازماندهی اجتماعی جوانان است و تشکل ها با گذشت 30 سال از انقلاب به بلوغ فکری کامل رسیده اند و باید از پتانسیلهای آنان استفاده شود.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان ملی جوانان تصریح کرد: گسترش سازمانهای اجتماعی جوانان باید مهمترین هدف متولیان غیردولتی با مشارکت عمومی مردم باشد.

وی با بیان اینکه مردم ایران در مشارک عمومی بیشترین مشارکت عمومی در دنیا را دارند، اظهار داشت: باید در بحث مشارکت عمومی در زمینه جوانان بیشتر فعالیت شود.

در این نشست که مدیران و اعضای شورای هماهنگی تشکل های استان سمنان و دبیران سازمانهای مردم نهاد جوانان حضور داشتند در خصوص سازماندهی اجتماعی جوانان و فعالیتها، موانع و مشکلات، خواسته های تشکل های غیر دولتی بحث و تبادل نظر شد.