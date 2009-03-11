بخش فرهنگ نیازمند تدبیر و بازنگری است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، منصور ایمانی پیش از ظهر چهارشنبه در همایش تجلیل از خادمان نمونه فرهنگ کردستان اظهار داشت: متاسفانه مظلومیت بخش فرهنگ جدی است و باید برای تقویت بنیه های فرهنگی استان بازنگری جدی در دستور کار قرار گیرد.

وی ادامه داد: در حالی که در طول هفته گذشته اداراه کل ارشاد استان کردستان به تمامی وسیله های جمعی برای اطلاع رسانی در خصوص این همایش متوسل شده ولی متاسفانه صاحبان اصلی همایش تجلیل از خادمان فرهنگی استان که خود پیشنهاد برگزاری همچنین برنامه ای را داده بودند، غایب هستند.

مدیرکل ارشاد استان کردستان افزود: در حال حاضر 20 نفر از مدیران کل ادارات و سازمان های دولتی استان به اضافه جمعی از افراد حقیقی در شورای فرهنگ عمومی استان حضور دارند که تمامی این افراد دعوت شده ولی متاسفانه اکثر قریب به اتفاق آنان غایب هستند.

ایمانی در ادامه با اشاره به وضعیت برنامه ها و جلسات شورای فرهنگ عمومی استان کردستان در طول سه سال گذشته بیان داشت: از آبان ماه سال 85 تاکنون شورای فرهنگ عمومی کردستان در مجموع بیش از 20 جلسه برگزار کرده است.

وی گفت: این آمار در حالی است که شورای فرهنگ عمومی استان در طول 11 سال تنها 5 جلسه داشت ولی با توجه به اولویت اصلی دولت نهم مبنی بر احیاء ارزشهای اسلامی تقویت شورای فرهنگ عمومی در استانها مورد توجه قرار گرفته و جلسات و برنامه های آن با جدیت هر چه تمامتر دنبال می شود.

مدیرکل ارشاد استان کردستان افزود: در جلسات شورا 84 موضوع مختلف در طول سه سال گذشته در دستور کار قرار گرفته که در مجموع این موضوعات در قالب 96 مصوبه تصویب شده اند.

ایمانی در پایان از حضور اندک جمعیت حاضر در این همایش تقدیر کرد و اظهار امیدواری کرد: که مدیران و متولیان بخش فرهنگ از این به بعد اهمیت و ارزش بیشتری را برای این حوزه بسیار مهم قائل شوند.

در این جلسه از تعداد 25 نفر از خادمین نمونه فرهنگ استان کردستان که البته اکثر تجلیل شوندگان نیز غائب بودند، تقدیر شد.