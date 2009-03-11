18 میلیارد ریال برای طرح تعادل بخشی آبهای زیرزمینی گلستان هزینه شده است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، نادعلی حاجیلری ظهر چهارشنبه در این زمینه به خبرنگاران افزود: امسال نیز مبلغ هشت میلیارد ریال برای اجرای این طرح تخصیص یافته که تاکنون بیش از دو میلیارد ریال در اجرای این طرح هزینه شده است.

وی اظهار داشت: این طرح با هدف به تعادل رسیدن آب‌ای زیرزمینی در قالب دو پروژه اصلی "تعادل بخشی آبهای زیرزمینی" و" مطالعه و اجرای طرح‌های تغذیه مصنوعی" اجرا می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: راه‌اندازی گروه‌های گشت و بازرسی، شناسایی و انسداد چاه‌های غیرمجاز، جلوگیری از اضافه برداشت چاه‌های مجاز، خرید کنتورهای هوشمند آب و برق از اقدمات انجام شده در این طرح است.

به گفته حاجیلری، اجرای این طرح از جمله اقدامات مهم دولت در بخش آب است که بر پایه اصول علمی تدوین و اجرایی شد و تاکنون نتایج مطلوبی را به همراه داشته است.



مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان بیان داشت: تهیه بانک اطلاعاتی چاه‌ها، مطالعه ایجاد تشکل‌های آب بران آبهای زیرزمینی، برگزاری سمینارهای هم‌اندیشی، تهیه و پخش برنامه‌های آموزشی از طریق صدا و سیما نیز از دیگر فعالیت‌های انجام شده است.

وی یادآور شد: مطالعه فاز اول سه طرح تغذیه مصنوعی حوضه خلیج گرگان، تغذیه مصنوعی حد فاصل رودخانه زرینگل تا رودخانه قره‌چای و حدفاصل رودخانه قره‌چای تا دوغ و نیز مطالعه فاز دوم دو طرح تغذیه مصنوعی شامل تغدیه مصنوعی بخش غربی حوضه قره‌سو و تغدیه مصنوعی گرمابدشت خیرات و اجرای تغدیه مصنوعی انجیراب و مرمت تغذیه مصنوعی جفاکنده بندرگز در قالب اعتبارات تخصیص یافته به منظور حفاظت کمی و کیفی میادین تامین آب شرب استان انجام می‌شود.

وی اجرای مطلوب برنامه های اطلاع‌رسانی و آگاهی رسانی به جامعه در زمینه صیانت از منابع آب زیرزمینی با همکاری رسانه های خبری را در کسب این موفقیت موثر خواند.

به گفته حاجیلری، شرکت‌ آب منطقه‌ای گلستان برای فرهنگ‌سازی در مدیریت مصرف بهینه آب و نیز بهره‌برداری بهینه از منابع آب زیرزمینی، برنامه‌های تاثیرگذار زیادی نظیر همایش های صیانت از آ‌‌ب‌های زیرزمینی در شهرها و روستاها، پخش فیلم‌ها و تیزرهای آموزشی و اطلاع‌رسانی از صدا و سیما و انتشار بروشورها و اطلاعیه های آموزشی را اجرا کرده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گلستان یادآور شد: همچنین در قالب پروژه تغذیه مصنوعی که با هدف تقویت آبخوان‌های منطقه از طریق آب‌های سطحی مازاد در فصول غیر زراعی انجام می‌گیرد تاکنون مطالعه فاز اول کلیه میادین تامین آب شرب استان و نیز مطالعه فاز دوم بخش عمده میادین تامین آب شرب انجام شده است.